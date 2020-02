Isa Serra insiste en que no agredió a los agentes: "Me alejé porque tenía miedo"

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, se ha reafirmado en el juicio en el que se le acusa de delitos de desórdenes públicos y atentado a la autoridad durante una protesta contra un desahucio en 2014 que no tiró "ningún tipo de objeto" a los agentes, ya que estaba sola y se alejó cuando comenzaron las cargas porque tenía "miedo de la situación".

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) celebra la vista con Celso Rodríguez, presidente del TSJM, al frente del tribunal juzgador. Al inicio, la fiscal ha aceptado como prueba dentro de la fase documental los vídeos aportados por la defensa de Serra, el letrado Eric Sanz de Bremond.

La fiscal solicita una pena de prisión de 23 meses por proferir insultos y lanzar objetos a los agentes de la autoridad, llegando a llamar presuntamente a una policía municipal "cocainómana" y "mala madre". A su vez, reclama que indemnice a los agentes heridos con una cantidad de 5.200 euros.

Mira también La diputada de UP Isa Serra se sienta ante el juez por intentar frenar un desahucio

En su interrogatorio y tras ser informada de sus derechos, la diputada regional ha narrado que el día de los hechos, el 31 de enero de 2014, salió del Metro sobre las 11.30 tras regresar de la Facultad de Somosaguas y vio que había un desahucio de camino a su casa, situada entonces en la calle Zurita. Según su relato, había un cordón policial en la esquina de la calle Mesón de Paredes y Tribulete.

"Había cerca de unas 60 personas, algunos sentados y otros de pie. La situación estaba tranquila. Al poco después, la gente comenzó a hacer cánticos tipo 'no vamos a parar'. La Policía empezó a levantar a la gente sentada y empieza a empujar a la gente que estaba de pie", ha narrado. A preguntas de la fiscal, ha indicado que los concentrados insultaron a la Policía cuando empezó la tensión y comenzaron las cargas. "La situación fue calmada a lo que fue posteriormente", ha especificado para indicar que no conocía a la persona que iba a ser desahuciada y ha resaltado que no participaba en la Plataforma Stop Desahucios.

A su llegada, se encontró con el edil en el Ayuntamiento de Madrid Jorge García Castaño, quien salió del cordón policial ya que estuvo hablando con un mando policial porque había detenidos. También se encontró a dos personas que conocía, Sara Porras y a Alejandro Páez. Asimismo, Serra ha señalado que tras pasar los furgones policiales hubo un grupo de personas que se quedaron en una zona próxima a la plaza de Lavapiés y García Castaño le comenta que ha habido detenidos. "Se hizo un corrillo como de unas diez personas entorno a Jorge", ha contado.