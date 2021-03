Isabel Franco: "No me eligieron para entregar el gobierno a Pedro Sánchez"

Fernando López Miras (PP) e Isabel Franco (Ciudadanos), presidente y vicepresidenta de Murcia, han comparecido después de conocerse que la moción de censura en Murcia presentada por Ciudadanos y que supuso un terremoto político que acabó con elecciones adelantadas en Madrid no va a triunfar. "La región de Murcia es nuestra prioridad", asegura el presidente de la región. Por su parte Franco anuncia que "estaremos en contra de la moción" y explica que la firmó "el martes por disciplina del partido con el que me presenté a las elecciones pero no me eligieron para entregar el gobierno a Pedro Sánchez y traicionar a los murcianos por ambiciones personales".

Ha asegurado que "desgraciadamente algunos han pensado que ya no debía ser así y que la vida y el futuro de las personas no son lo importante sino que es más un sillón". Y continúa, "los murcianos han existido a un espectáculo vergonzoso y lamentable. Algunos de sus representantes, los que deberían velar por ellos han antepuesto su interés particular al general ". Tiene claro que "la traición no puede triunfar".

Tras nombrar su nuevo gobierno -donde incluye a Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez- el presidente de la región de Murcia ha exigido "al partido socialista y Martínez Vidal que se retire la moción de censura". A continuación ha sido Isabel Franco, vicepresidenta de la Región la que ha explicado que "no me eligieron para entregar el gobierno de Murcia a Pedro Sánchez y mucho menos para traicionar a los murcianos y murcianas por ambiciones personales". Asegura que votará en contra de la moción porque "estamos obligados a mantener nuestra palabra y respetar a los ciudadanos de la Región y el compromiso de servicio público que asumimos hace dos años".

Ella firmó el martes una moción "por disciplina de partido con el que me presenté a la elecciones", explica. Cree que la moción es "inoportuna e infundada porque estamos haciendo una buena gestión". Es por ello que "no nos vamos a ir a ningún sitio y trabajaremos con responsabilidad, en la misma línea. No es el momento de política, sino de la responsabilidad".

En la mañana de hoy se conocía que el Partido Popular había llegado a un acuerdo con tres diputados de Ciudadanos en Murcia para que no salga adelante la moción de censura que el partido naranja y el PSOE registraron hace dos días para desbancar al PP del poder en esa región. En concreto, el Partido Popular habría llegado a un acuerdo con tres de los seis diputados de Ciudadanos en la Asamblea de Murcia, lo que haría fracasar esa moción: Isabel Franco, Francisco Álvarez y Valle Miguélez.

De esta forma el PP lograría romper la maniobra de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, para lograr la Presidencia del Gobierno regional. El acuerdo con el PSOE -en el que han participado el ministro José Luis Ábalos y Jesús Cuadrado (Cs), entre otros- implicaba que los socialistas se quedaban con el Ayuntamiento de Murcia.