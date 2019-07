Una vicepresidencia, Hacienda, Trabajo o Ecología, ministerios que pide Podemos

La investidura de Pedro Sánchez se está jugando contra el reloj. El candidato está intentando hilar fino para intentar que la segunda votación de investidura de este jueves pasadas las 14 horas pueda salir adelante. Tienen de margen un día y medio y la cuestión radica en qué ministerios ocuparán dirigentes cercanos a Pablo Iglesias. En búsqueda de ese Gobierno de coalición Carmen Calvo habló ayer por la tarde con Pablo Echenique para celebrar una reunión de urgencia. En este momento las posturas se encuentran alejadas ya que no hay consenso en los cargos a repartir en el futuro Consejo de Ministros.

Unidas Podemos ha tenido que forzar la maquinaria en la primera votación de investidura para que el PSOE se mueva. Es la segunda ocasión, en apenas cuatro días, en la que Sánchez se ve obligado a reaccionar empujado por Iglesias. Así, si el pasado viernes con la renuncia a ocupar un cargo forzó a los socialistas a mover ficha, este martes, con su abstención, ha provocado que Sánchez reanude las negociaciones. Pero aún hay varias incógnitas que despejar y las posturas siguen alejadas.

Alejadas porque Unidas Podemos quiere ministerios de peso y cargos representativos. No aceptarán ser un "mero elemento decorativo". Sus deseos son claros y así se los ha expresado a los negociadores de Sánchez: una vicepresidencia de calado, no solo "decorativa", y competencias en varios ministerios de relevancia. Los cargos deseados por los morados: funciones en Hacienda, Trabajo, Ciencia, Educación o Transición Ecológica. De momento el PSOE ha aceptado entregar una vicepresidencia de carácter social a Irene Montero, algo que no es suficiente para los morados.

Fuentes de UP explican que sus prioridades son, efectivamente, conseguir "competencias en ecologismo, política fiscal, ciencia, igualdad y políticas de empleo para impulsar medidas como otra subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la bajada de la factura de la luz, responder a la emergencia climática, los permisos iguales e intransferibles o la educación de 0 a 3 años.

Las mismas fuentes añaden que esperan que el PSOE dé mañana "un paso sincero con una propuesta realista y razonablemente proporcional de reparto de competencias de los ministerios actuales, y que les permita desarrollar desde el gobierno de coalición políticas sociales".

El PSOE se resiste

En las filas socialistas la postura mantenida hasta ahora es la siguiente: sí a esa vicepresidencia social a Irene Montero, pero completada con dos más, una política y otra económica que podrían recaer en Carmen Calvo y María Jesús Montero. ¿Y qué ministerios podría ceder Sánchez a Unidas Podemos? En el PSOE descartan entregar a sus rivales departamentos considerados "de futuro". Es decir, sobre los que pilotará el proyecto económico que presentó el candidato en la tribuna este lunes. A saber: Hacienda, Trabajo, Transición Ecológica y Ciencia, los mismos que quiere Iglesias.

Las pretensiones iniciales de UP chocan, por tanto, con la disposición del PSOE. Uno de los dos va a tener que ceder claramente o no habrá acuerdo. "Cada uno tiene que ser consecuente con los apoyos que tiene", repiten una y otra vez los socialistas tras los resultados del 28 de abril y, especialmente, tras lo sucedido el 26 de mayo.

El perdedor de la noche es Pablo Iglesias



Podemos pasa:



De 3 a 0 en CLMancha

10 a 1 en CyLeón

6 a 4 en Extremadura

9 a 4 en Asturias

6 a 2 en Murcia

14 a 5 en Aragón

10 a 6 Baleares

3 a 0 Cantabria

7 a 3 Canarias

7 a 2 Navarra

27 a 7 Madrid

9 a 4 Asturias

4 a 2 Rioja — Fernando H. Valls (@FernandoHValls) May 26, 2019

Los socialistas sí estarían dispuestos a ceder algún ministerio de tamaño medio, indican fuentes del partido. Apuntan a Industria, el departamento que ahora dirige Reyes Maroto y que en los Presupuestos fracasados de 2019 pactados por PSOE y UP contaba con recursos por valor de 5.803,27 millones de euros. De esa cantidad, la mayor parte, un 75,2%, serán para normativa y desarrollo energético, programa cuya partida alcanza 4.364,71 millones.

Otra posibilidad sería Cultura, un ministerio que tenía presupuestado un gasto de 953 millones de euros. Fue la cifra más alta que un Ejecutivo destinó para cultura en los últimos siete años. Algunas fuentes también apuntan a la posibilidad de que una dirigente de Podemos ocupe Justicia en lugar de Dolores Delgado. La elegida podría la jueza Victoria Rosell.

Los números dan con ERC



"Hagan el favor de sentarse ante una mesa y hagan política. Estamos dando una oportunidad histórica a la palabra frente al odio. Si nosotros somos capaces, ustedes también deberían". Esta frase, pronunciada por Gabriel Rufián presagia que podría haber un acuerdo. Si UP gira al 'sí', ERC votará abstención y Sánchez será presidente. Así, si los republicanos votan afirmativamente a Sánchez mañana jueves el resultado sería de 166 'síes', 155 'noes' y 25 abstenciones. Habría, por tanto, investidura.