IU denuncia movimientos de Estado para sustraer a Bárcenas papeles de la caja 'b'

Las acusaciones en el procedimiento judicial por el borrado de los discos duros de Luis Bárcenas han tomado la palabra en la fase final de la vista oral para reivindicar la legitimidad que tienen en el procedimiento, en el que no ejerce acusación la Fiscalía. Es el caso de Izquierda Unida, que ha apelado a las numerosas causas abiertas en la Audiencia Nacional relacionadas con las anotaciones del extesorero popular sobre una presunta financiación irregular del partido y, en concreto, a los "movimientos de Estado" para sustraerle todos estos documentos, tal y como él mismo explicó en calidad de testigo.

El letrado Juan Moreno ha recordado de este modo la operación bautizada como 'Kitchen' que se investiga en la causa abierta contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo y bajo la cual se pagó con fondos reservados del Estado esta encomienda para sustraer a Bárcenas los papeles relativos a la caja 'b' en 2013; el mismo año en que se produjo su salida del partido y la destrucción de sus dispositivos móviles que se juzga en esta causa. . "Todo lo que tiene que ver con su contabilidad 'b' tenía interés de la Justicia", ha apuntado.

De este modo ha dado veracidad a la versión prestada en calidad de testigo por el exresponsable de finanzas de la formación popular, el cual también apeló la pasada semana a la operación 'Kitchen' para matizar que, si hubiera sabido que existió esta operación de espionaje en la que su chófer actuó como 'topo', no hubiera retirado su acusación en este caso. "Están intentando crear otra realidad; había una intención clara del PP para que esto no llegara a la Justicia"; ha dicho Moreno el cual mantiene tras escuchar a acusados, testigos y peritos que en esos ordenadores formateados hasta en 35 ocasiones había material sensible para la formación.

Endurecen las penas para los acusados

De la misma forma que se ha apoyado en la testifical de Bárcenas para apuntar que los ordenadores destrozados los compró él -y no el partido- también ha recurrido a los interrogatorios de los acusados en el procedimiento para añadir que no le dan "credibilidad alguna" a sus testimonios. En el banquillo de los acusados se sientan el PP como persona jurídica, la extesorera del partido Carmen Navarro, el jefe de los servicios informáticos José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán que se enfrentan a penas de hasta cinco años de prisión por delitos de daños informáticos y encubrimiento.

Antes de iniciar la fase de los informes, las partes del procedimiento se han pronunciado sobre sus conclusiones. Así, mientras las defensas han elevado a definitivas sus peticiones de absolución para los acusados (al igual que la Fiscalía), las acusaciones han ratificado sus peticiones de pena si bien la que ejerce el Observatori Desc ha endurecido las peticiones de cárcel al pasar de imponerles un delito de daños informático a dos, teniendo en cuenta que el borrado se aplicó a dos ordenador. "O no me he enterado del juicio o estoy abrumada de tantas pruebas de cargo que aprecio", ha dicho la letrada de esta parte, Isabel Elbal.

Especialmente duras han sido las acusaciones en lo que respecta al presunto desconocimiento que tenían los acusados acerca de la investigación judicial abierta en el momento de los hechos contra Luis Bárcenas. "Bárcenas dijo que este no era más que un capítulo dentro de una serie de obstaculización de la Justicia por parte del PP. Es más, podríamos decir que es sorprendente que la testigo Estrella Domínguez, exsecretaria de Bárcenas, nos diga que tiró las agendas a la basura, qué curioso", ha dicho. Estos hechos tuvieron lugar en la víspera en la que Bárcenas entregó en la Audiencia Nacional el 'pendrive' con las anotaciones sobre la presunta caja 'b'.

La contradicción de la Fiscalía

Las acusaciones también han han expuesto ante el magistrado Eduardo Muñoz de Baena, el papel "sumamente contradictorio" de la Fiscalía. El Ministerio Público ya pidió en instrucción y durante el arranque del procedimiento que se aplicara la doctrina Botín y se librara de sentar en el banquillo al PP como persona jurídica en tanto solo se dirigían contra él las acusaciones populares. Aunque en este procedimiento la fiscal no otorga veracidad a las anotaciones de Bárcenas, las mismas sirven a la Fiscalía Anticorrupción para investigar esa presunta financiación opaca del PP en la causa que se instruye en la Audiencia Nacional. "Es una gran contradicción que se intente atacar la fiabilidad de sus datos", ha expuesto la abogada de la acusación.