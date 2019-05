Iveco sin Vero... y un vídeo que la llevó al suicidio y que ahora nadie ha visto

Malestar, pena, tristeza... Así se siente la plantilla de Iveco en San Fernando de Henares (Madrid) sin Verónica. La mujer, de 32 años, se suicidó el pasado sábado tras la difusión de un vídeo sexual suyo en el trabajo hace dos semanas y que ahora nadie reconoce haber visto o tener. Decenas de compañeros habrían visto e incluso compartido la grabación íntima difundida sin consentimiento. Ella estaba preocupada por lo que opinaría su esposo si viera dicho vídeo, algo que hizo el viernes. En ese momento, la mujer padeció una crisis nerviosa y tuvo que abandonar una empresa en la que trabajan alrededor de 2.500 personas. Al día siguiente se suicidó.

Su compañero Iván Cacho relataba a los micrófonos de 'Espejo Público' que "la gente iba a su puesto de trabajo para ver quién era la compañera que aparecía en el vídeo", algo por lo que "sufrió mucha presión". En la misma línea a las puertas de la empresa hoy otros compañeros, que prefieren mantener el anonimato, han asegurado "que la gente no es consciente de lo que pueden suponer sus actos a veces, lo que puede llegar a desencadenar lo que para ellos podía parecer una broma".

Algunos han asegurado que el vídeo no trascendió más allá de la sección de carretillas en la que trabajaba la víctima, empleada de Iveco desde hace años. Otros, sin embargo, afirman que el vídeo sí se difundió masivamente entre los empleados. "A lo mejor no lo vieron los 2.500, pero sí 2.000". "Personalmente a mí no me llegó ni lo vi, pero se vio por toda la zona, sabes quién lo tiene y quién lo puede enseñar", ha declarado otro compañero de Verónica de otra sección de la fábrica. Eso sí, ninguno habría visto un vídeo que puede suponer hasta un año de cárcel por difundir imágenes íntimas sin permiso. El mensaje de hoy, en general, es que hay que perseguir que "algo así no vuelva a ocurrir y encontrar cuanto antes al culpable".

El día después de que la noticia se haya hecho pública y corriera casi a la misma velocidad que el vídeo entre los compañeros de Verónica, son muchos los que hablan de una situación dura y difícil. "No hay derecho", dice una empleada mientras ficha. Otra mujer, en este caso trabajadora del comedor, asegura que una situación así "se debe denunciar" y ve a sus compañeros "mal y afligidos".

También son varios los que se muestran indignados y creen que "el que haya empezado a difundir el vídeo lo tiene que pagar" y que esta tragedia "debería ser una lección" para que "no suceda más". La responsabilidad de lo sucedido es precisamente la comidilla entre unos empleados a los que ya ha empezado a investigar la Policía Nacional. ¿Quién grabó y quiénes enviaron y reenviaron el vídeo? Todos pueden incurrir en delito.

Así, la Policía investiga si fue la propia mujer la que grabó el vídeo, o si lo hizo alguien con su consentimiento o sin él, así como quién lo difundió en primer lugar y quiénes lo hicieron posteriormente, según fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Cada una de las personas que envió o reenvió el vídeo puede enfrentarse a un delito contra la intimidad.

La primera información sobre el vídeo la dio ayer la sección sindical de CGT en Iveco, que lamentó la muerte de esta madre de dos hijos, y que, según relató, se grabó a sí misma hace cinco años. Ahora recientemente alguien comenzó a difundirlo entre los compañeros, lo que hizo que ella se dirigiera a Recursos Humanos para comentar lo ocurrido. Allí le instaron a denunciar lo ocurrido, pero ella rechazó hacerlo, según el sindicato.

CCOO denunciará a Iveco

Por su parte CCOO ha anunciado que denunciará a Iveco Madrid ante Inspección de Trabajo por no activar el protocolo de acoso sexual al tener conocimiento de que se estaba difundiendo el vídeo, y ha asegurado que la muerte tiene que considerarse un accidente laboral.

Este sindicato ha informado de que tras conocer la distribución del vídeo contactó con la trabajadora para informarle de que podía solicitar la activación de un protocolo de prevención de acoso y denunciar a la persona que había difundido las imágenes por vulneración del derecho a la intimidad y por violencia de género.

Los representantes sindicales llegaron a acompañar a la afectada a una reunión con la dirección de la empresa para notificar lo que había ocurrido y quién había iniciado la transmisión del vídeo. En esa reunión, ha asegurado el sindicato, Iveco respondió que se trataba "de un asunto personal y no de ámbito laboral", por lo que no tomó medidas. A juicio de CCOO, incumplió sus obligaciones de protección de la salud de la trabajadora que establecen la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley de Igualdad.

"Siendo la empresa conocedora de la situación de riesgo en el centro de trabajo al menos desde el jueves 23 de mayo, no ha tomado ninguna medida preventiva y por ello CCOO considera que su inacción ha sido un factor decisivo en el lamentable resultado del fallecimiento de nuestra compañera", ha declarado la rama de Industria del sindicato.