Javier Mariscal, a Puigdemont: "Eres peor que Rajoy y nos vas a arruinar. Estás loco"

El diseñador afincado en Barcelona Javier Mariscal ha dirigido este viernes palabras muy duras al presidente catalán, Carles Puigdemont, por su actitud en el proceso independentista: "Tú de qué estás hablando, que nos estás arruinando. Tú no eres un patriota, tú eres peor que Rajoy y nos vas a arruinar. Estás loco. ¿Dónde está el plan?", se ha preguntado.



En declaraciones a los medios tras presentar el primer UtopiaMarkets dedicado a la ilustración, Mariscal ha abundado en la necesidad de estudiar nuevas fórmulas de gestión: "Pero estudiarlas, y no decir, mira ahora, por mis cojones, seremos una república independiente".



El ilustrador, que recientemente firmó un manifiesto de intelectuales de izquierdas en contra del referéndum y siempre ha dejado claro que no es independentista, ha lamentado la gravedad de imágenes del día de la consulta, y ha considerado tanto la jornada del domingo como la del martes --con paros contra la violencia-- una "fiesta" democrática.



Así, también ha lamentado que el Gobierno central "no ha querido escuchar a una gran mayoría" en Cataluña, y ha llamado a la cooperación y a tomar decisiones en frío y sin prisas.



"Después de la primera Diada o la segunda tienes que decir 'a ver cómo podemos escuchar', trabajar esto que está pasando, porque hay mucha gente. No son cuatro gatos. Un respeto", ha defendido, y ha insistido en la necesidad de escuchar sin anular al otro.



Con todo, se ha mostrado convencido de que habrá una solución: "Este momento es una infinitésimo segundo de nuestra vida, así que tranquilos".



"Llegaremos a darnos cuenta de que es mejor tratar como podemos cooperar y no olvidarnos de que estamos en un país que es muy chulo, y que somos unos mimados. Que llevamos muchos años juntos y que podemos llegar a un tipo de fórmula", ha defendido.

Una república con Felipe VI de Presidente

"La primera vez que escuché 'Queremos una república' pensé: Ostras está muy bien", ha dicho, y ha revelado que en un encuentro en el FAD con el actual Rey Felipe VI, cuando éste era príncipe, le pidió que, cuando fuera proclamado monarca, se presentara como presidente de una república, y que por estar tan preparado él le votaría.



"Cuanto más dramático más necesitamos reír de nosotros mismos y de todos", ha defendido Mariscal, que ha pedido calma y mucha tranquilidad porque no hay prisa, ha añadido.



"Vivimos en un chollo de país, aquí se vive muy bien. Podemos cantar flamenco", ha observado el ilustrador, que opina que en la última semana se ha demostrado que la sociedad catalana está muy bien organizada, que tiene las manos alzadas en son de paz y que es alegre.

Yo soy apátrida

"Yo soy apátrida. Nunca me ha interesado lo de la patria o la tierra", ha remarcado Mariscal, nacido en Valencia, que considera que los árboles y las malas raíces son los catalanes de verdad, y no los seres humanos que migran, se mudan y viajan constantemente.



"Tengo miles de amigos por toda España y los tíos se sienten muy mal, y llorando dicen: Yo quiero a Cataluña, joder. ¿Qué está pasando? ¿Por qué?", explica Mariscal, que ha contado que tiene a decenas de independentistas a su alrededor que lo están pasando muy mal.