La JEC ordena a La Moncloa retirar de su web un vídeo "electoralista" de Sánchez. 

La Junta Electoral Central (JEC) ha ordenado este jueves al Gobierno que retire de inmediato de la web de Moncloa un vídeo del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en un acto sobre pensiones celebrado el pasado 27 de enero en Alcalá de Henares (Madrid), al considerar que viola la neutralidad en periodo electoral. El PP había presentado una denuncia ante la JEC al entender que tanto la celebración del acto 'Pensiones más justas' como su difusión a través de los medios audiovisuales de la Presidencia del Gobierno vulneraban la neutralidad que deben mantener los poderes públicos durante la campaña de las elecciones de Castilla y León.

La JEC considera que el propio acto, celebrado en un ayuntamiento madrileño, alejado por tanto del territorio en campaña, no viola la ley electoral, pero sí su difusión con medios públicos, ya que contiene mensajes que son abiertamente favorables a los intereses electorales del PSOE. Por ello, ordena al Ministerio de la Presidencia que, durante el resto del período electoral, retire de su página institucional en Internet el enlace con la intervención de Pedro Sánchez en el acto mencionado "por entender que su contenido quebranta la prohibición establecida en el artículo 50.2 de la LOREG". Desde La Moncloa ya han acatado la orden.

"La existencia de un proceso electoral en curso no interrumpe el funcionamiento normal de las administraciones públicas. Ahora bien, ello no puede servir de excusa para la instrumentalización de los medios y recursos públicos de los que dispone la Administración en beneficio de una candidatura determinada", alerta. Pese a ello, la JEC ha acordado no iniciar ningún expediente sancionador contra el Ministerio de la Presidencia y en su resolución se limita a ordenar la retirada inmediata del vídeo electoralista.