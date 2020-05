José Cepeda: "Si juntas gotitas de Trump, nacionalismo y el pato Donald da Ayuso"

José Cepeda (Ciudad Real, 1968) está pasando el confinamiento en Madrid. El diputado en la Asamblea regional, también senador y representa a España ante el Consejo de Europa atiende a La Información desde su domicilio para hablar de economía, de las medidas que va a tener que tomar el Gobierno, del Covid en Madrid y de por qué la Comunidad no ha pasado aún a la fase 1, de Isabel Díaz Ayuso y su estrategia político-comunicativa... Y de los asesores que rodean a la presidenta autonómica. De esto él sabe, pues fue jefe de la campaña de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE de 2014 que le llevaron por primera vez a la Secretaría General.

Cepeda es un veterano de la política. Afirma que conoce perfectamente las técnicas de los "gurús de la comunicación" que rodean a determinados dirigentes que están hoy en primera línea. Se refiere a Isabel Díaz Ayuso y a su corte. Así define a la presidenta madrileña: "Usted mete en una vasija unas gotitas de Donald Trump, unas gotitas del nacionalismo más exacerbado (incluso llegué a citar a Puigdemont), y unas gotitas del pato Donald, y lo agita bien tenemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid".

No lo cita, pero todo indica que se refiere al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. El socialista cree que sus decisiones no son precisamente "un modelo a seguir" cuando hay tanta gente "pasándolo mal" y pidiendo a los políticos que dejen el "pim pam pum" cotidiano y lleguen a acuerdos. Recuerda que Ángel Gabilondo, su jefe de filas en la Asamblea, ha tendido a la mano al Gobierno regional para intentar llegar a un pacto de reconstrucción pero también destaca que la respuesta que han recibido los socialistas ha sido "un portazo".

Más críticas a Ayuso. "¿Por que cree que Ayuso tiene esta estrategia contra Sánchez?" Responde Cepeda, experto en comunicación política: cree que el PP ha iniciado una "competición diabólica con Vox para ver quién ocupa el espacio de la ultraderecha". Bajo su punto de vista, se equivocan y recuerda que en su día José María Aznar, en quien también se apoya Ayuso, apeló al "centro reformista". Eran otros tiempos, concluye, porque Ayuso "se ha ido al monte".

Sobre las manifestaciones de Ayuso respecto a las concentraciones con cacerolas de Núñez de Balboa, José Cepeda lo tiene claro. Cree que es "inmoral" e "irresponsable" alentar desde las instituciones públicas esas acciones. Entiende que la gente quiera protestar, pero siempre sin poner en riesgo la salud de los demás. Considera, además, que la presidenta autonómica realiza ese tipo de comentarios porque le pueden dar "rentabilidad política".

Cepeda tiene claro que Madrid no ha acertado en los últimos años con la gestión sociosanitaria. Recuerda los tiempos en los que se impulsaba la "iniciativa privada", las etapas de los consejeros Manuel Lamela y Juan José Güemes, y ofrece un dato respecto a los centros de atención de mayores, los más golpeados por el virus: "Desde la época de Joaquín Leguina [1983-1995] solo se ha construido una residencia pública en Madrid". Dice que el PSOE apuesta por otro modelo y otra vía para dar soluciones a los problemas de la gente. Ganaron las elecciones de hace justo un año pero llevan veinticinco años sin gobernar en la región.

La economía es, para Cepeda, uno de los asuntos más importantes a abordar en las próximas semanas y meses. Define la situación como "muy difícil" y entiende la "preocupación" las familias afectadas por esta crisis. Pide confianza en el Gobierno de Sánchez, a quien él tan bien conoce, y dice que no tiene ninguna duda que va a tomar "todas las medidas que sean necesarias". Pide seguridad en el famoso "whatever it takes" de Mario Draghi adaptado por Moncloa al Covid: "Haremos lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta".

Sobre el pase a la fase 1 de Madrid prefiere ser cauto. Reniega de una decisión política y dice que lo "prioritario" para el Gobierno central ha sido el "interés" y la "salud" de los españoles". También considera que a medida que se avance en la desescalada va a ser más necesario que nunca el apoyo de la oposición. "Espero que el resto de fuerzas arrimen el hombro", reclama. Y que también lo haga la Unión Europea. Respecto a las ayudas que puedan venir de Bruselas afirma que "el debate no ha hecho más que empezar". Lo que sí tiene claro es que el "modelo" de salida a esta crisis sin precedentes sería muy diferente con un gobierno de distinto color al de Sánchez e Iglesias.