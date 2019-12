Un joven burla la performance feminista al grito de "Ahora a casa a hacer la cena"

Un hombre ha sido expulsado de Plaza del Obradoiro con gritos de "gilipollas", "machista", "el violador eres tú" tras interrumpir una performance de 300 mujeres con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el tramo final de la coreografía el joven aprovechó un momento de silencia para enunciar: "Ahora para casa a hacer la cena" y desató el enfado de muchos presentes.

O machismo está en todos lados. Hoxe ao remate da performance #UnVioladorEnTuCamino en Compostela.

Moitos homes que estaban presenciando o evento en solidariedade replicaron inmediatamente ante a provocación. O 'valente' escapou correndo... pic.twitter.com/EiUC0VCYST — RosaliaTV (@rosalia_tv) December 9, 2019

Las mujeres comenzaron a increparlo con su consigna "cuidado machista estás en nuestra lista" y varios hombres presentes en el acto comenzaron a zarandearlo cogiéndolo por el abrigo y empujándolo fuera de la plaza.

Varios internautas identificaron al individuo como un miembro del PP de Galicia. Desde Podemos, Luca Chao le exigió explicaciones a los populares por lo sucedido.

Que pensa o @ppdegalicia de que militantes seus como @danielmucientes se adiquen a boicotear perfomances feministas contra as violencias machistas? Fíxoo hoxe en Compostela. Esiximos respostas. Ou cos igualdade ou co machismo, hai que posicionarse #ElVioladorErasTu — Luca Chao (@LucaChao_) December 9, 2019

Nuevas Generaciones de Santiago de Compostela tildó el acto de inaceptable y aseguró que el hombre ya no forma parte de la formación: "Desde NN.GG. condenamos cualquier acto de carácter machista y no tenemos nada que ver con lo ocurrido ayer", declararon en un comunicado en el que insistieron que "representamos la defensa de las mujeres, condenamos la violencia machista y luchamos para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Cualquier manifestación que vaya en contra de eso no nos representa".