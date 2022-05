Felipe VI y el Emérito no descartan que en un futuro vuelva a residir en España. 

Juan Carlos I ya vuela a Abu Dabi tras pasar cinco días en España. Un viaje en el que ha puesto el broche de oro con su visita al palacio de La Zarzuela, donde ha pasado más de once horas y que ha servido para poner sobre la mesa su posible vuelta a España pero, en esta ocasión, sin fecha de regreso a Emiratos Árabes. Según el comunicado difundido por la Casa Real, en la conversación entre padre e hijo ambos han recordado que Abu Dabi es su lugar de residencia "permanente y estable", como ya le trasladó a su hijo en la carta que le envió el 5 de marzo. Pese a ello, en el comunicado difundido se hace hincapié, recurriendo a los mismos términos que entonces empleó este en su misiva, en que Don Juan Carlos ha tomado la decisión "de organizar su vida personal y su lugar de residencia en ámbitos de carácter privado, tanto en sus visitas como si en el futuro volviera a residir en España, para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible".

El Emérito accedió a la instalaciones sobre las 10:00 horas de este lunes vestido de traje y corbata, donde ha permanecido hasta las 21:00 horas, cuando ha salido rumbo a su avión privado rumbo a su residencia actual. No ha sido hasta pasados unos minutos cuando la Casa Real ha emitido la nota en la que aseguraban que el Rey Felipe VI y el Rey emérito han tenido ocasión de repasar lo ocurrido desde su marcha. A este respecto, han añadido que el monarca y su padre "han mantenido un tiempo amplio de conversación sobre cuestiones familiares así como sobre distintos acontecimientos y sus consecuencias en la sociedad española" desde que Don Juan Carlos se trasladó a Abú Dabi en agosto de 2020, ha indicado, sin entrar en más detalles.

Dicho esto, el comunicado ha recalcado que "todo ello, junto con los demás extremos que figuran en dicha carta, constituye el marco de referencia de las actividades" de Don Juan Carlos, dando a entender que así debería ser en futuras visitas. El Emérito tiene intención de regresar entre el 10 y el 18 de junio al Campeonato del Mundo de Vela que se disputará en Sanxenxo, según ha avanzado el alcalde del municipio, Telmo Martín, para participar en más regatas de vela en la categoría de seis metros, en la que es vigente campeón con su barco 'Bribón 500'.

Sin precisar la duración en la que se han acordado estos términos, Juan Carlos también ha compartido un almuerzo familiar en el que han estado, además de Don Felipe, la Reina Letizia y la infanta Sofía, así como la infanta Elena y sus dos hijos, y la hermana del emérito, la infanta Margarita y su marido, Carlos Zurita. Doña Sofía se ha convertido en la gran ausente al haber dado positivo por Covid a su regreso de Miami, donde realizó durante los últimos días un viaje de carácter privado, "aunque ha permanecido con el resto de la familia en el salón del almuerzo provista de la preceptiva mascarilla y las medidas de ventilación correspondientes". La princesa Leonor no ha estado porque sigue sus estudios de primero de bachillerato en el internado de Gales. Tampoco han asistido la infanta Cristina, quien reside en Ginebra (Suiza), ni sus cuatros hijos.

Aunque inicialmente la Casa del Rey había enmarcado "en el ámbito privado" el reencuentro familiar, que no figuraba en la agenda pública del Rey, y había dicho que no iba a informar sobre su contenido, finalmente sí ha distribuido un comunicado, aunque no así ninguna imagen de la jornada. Sin embargo, la Casa Real no ha distribuido ninguna fotografía de la reunión de don Felipe con su padre, ni de la comida, al considerarlo "un encuentro familiar en el ámbito privado". Ni el Gobierno y ni la Casa del Rey aceptan que el anterior jefe del Estado duerma en la Zarzuela, la que fue su residencia durante 57 años, por lo que ha volado esta noche a Abu Dabi, después de haberse alojado en Sanxenxo durante cuatro noches en casa de su amigo de regatas Pedro Campos.

En el texto, no se hace ninguna alusión a la exigencia del Gobierno de que el emérito rinda cuentas por sus escándalos fiscales, ya archivados por la Fiscalía Anticorrupción. De hecho, este domingo se le preguntó en Sanxenxo si pensaba hacerlo, a lo que don Juan Carlos respondió: “¿Explicaciones de qué?”. En los últimos días, el mensaje desde el ala socialista del Gobierno ha sido la apuesta dar algún tipo detalles por parte del antiguo monarca y el respaldo hacia Felipe VI y la transparencia en su reinado de la que ha hecho gala desde su llegada al trono hace ahora casi ocho años. Sin embargo, desde sus socios de coalición se han sucedido las críticas hacia Don Juan Carlos. La vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, se ha mostrado más comedida, defendiendo que "cuanto más se tarda en dar explicaciones" más daño se hace a la monarquía y "menos comprensible es para la ciudadanía".

Mucho más duro ha sido el ministro de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón, que ha dicho que el emérito es un "delincuente acreditado" y ha vuelto a poner sobre la mesa la inviolabilidad del Rey, un tema al que también se ha referido la ministra de Derechos Humanos y líder de Podemos, Ione Belarra. "El rey emérito solo debería volver a España para rendir cuentas ante la justicia. Que la inviolabilidad le libre de ello humilla nuestra democracia", defendió la líder 'morada'. Las críticas contra el que fuera Rey durante casi cuatro décadas también han arreciado desde los partidos nacionalistas.

Frente a todos ellos, PP, Ciudadanos y Vox se han erigido en los principales defensores de Don Juan Carlos y de la Corona. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado que el emérito es un "ciudadano que no tienen ninguna causa pendiente con la Justicia" y ha lamentado que se use su figura y su visita "para cuestionar la jefatura del Estado". Por su parte, el vicesecretario general y portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha afeado al Gobierno que exija a Don Juan Carlos una "especie de humillación" al pedir que dé explicaciones y ha recordado que la Fiscalía ya puso "punto y final" en marzo al decir que "existen irregularidades y que no son susceptibles de ser enjuiciadas penalmente".