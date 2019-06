Así es Pepe Fanjul, el magnate del azúcar amigo íntimo del jubilado Juan Carlos I

Cuando Juan Carlos I se prodigaba más por Palma de Mallorca que por Sanxenxo era un habitual de las fiestas de Cristina López-Mancisidor, a la que todo el mundo la conoce como Cristina Macaya, el apellido de su marido. La 'socialité' abría su espléndida finca de Es Canyar, ubicada en un valle mallorquín, a la alta sociedad. Por allí han pasado los Clinton, Felipe González, Michael Douglas y, como no, el magnate mexicano del azúcar Pepe Fanjul y su mujer Emilia. La fuerte amistad de Macaya con Marie Chantall Miller, mujer de Pablo de Grecia, cierra el círculo. Los Fanjul y don Juan Carlos tienen en el hogar de Macaya el lugar perfecto para cultivar su amistad internacional en época estival.

Los Fanjul son descendientes de españoles que emigraron a Cuba a finales del siglo XIX. Sus progenitores hicieron fortuna con la caña de azúcar hasta convertirse en una de las familias más pudientes de la isla en la etapa precastrista. Actualmente son cuatro hermanos: Alfonso, Pepe, Alexander y Andrés Fanjul. De niños compartían fiestas en su rancho de La Habana con personalidades tan relevantes como los duques de Windsor, tal vez por eso nunca han tenido cerrado el acceso a Europa. Pero todo cambió en 1959, con la revolución. Para comprender su poder hay que conocer primero la historia de sus padres: Alfonso Fanjul (1909-1980) y Lillian Rosa Gómez-Mena (1918-1992).

'Casa de Campo' en República Dominicana / D.R.

Fanjul Jr procedía de una saga propietaria de la Compañía Czarnikow-Rionda en Nueva York y de la Compañía de Comercio Cubana en Cuba. Su mujer, era una Gómez-Mena, dueños del negocio azucarero en Cuba e hija de Alfonso Gómez-Mena, un inmigrante del siglo XIX de la pequeña localidad burgalesa de Cadagua, en el Valle del Mena, donde hoy se erige una imponente casa de indiano de esta familia.

¡Azúcar, Majestad!

Los Fanjul Gómez-Mena abandonaron Cuba con la revolución y se instalaron en el condado de Palm Beach, en Florida, donde la historia de esta familia se puede consultar en cualquier biblioteca pública. Instalados en Miami, continuaron dedicándose a la caña de azúcar, con explotaciones en Florida y en la República Dominicana. No sólo no les fue mal, sino que desde hace décadas la empresa creada por aquel emigrante burgalés, hoy llamada Florida Crystals, sirve dos de cada tres cucharadas de azúcar que se consumen en Estados Unidos. O al menos eso dice el 'New York Times'.

Hoy los Fanjul manejan la política con habilidad: mientras Pepe, el amigo de don Juan Carlos, es de tendencia republicana y sigue fiel al exilio cubano contrario a cualquier acercamiento al régimen de los Castro; Alfredo, el mayor de los hermanos, apoyó en su día la decisión de Barack Obama de reanudar las relaciones diplomáticas con el Gobierno de la isla.

La fortuna de los Fanjul en Estados Unidos comenzó con la compra de 4.000 acres en Pahokee, una ciudad del mencionado en el condado de Palm Beach. En 1961, comenzaron la producción de azúcar como Osceola Farms Company. Los Fanjul echaban de menos el cálido Caribe e invirtieron en inmobiliario en República Dominicana.

Allí hoy adueñan la elitista zona de Casa de Campo, una especie de Sotogrande con vecinos como Carlos Slim. A 50 minutos del Aeropuerto Internacional de Santo Domingo y del Aeropuerto Internacional de Punta Cana se encuentra la mansión donde se escapa a menudo Don Juan Carlos. El lujoso complejo VIP abarca unas 2.833 hectáreas y cuenta con una docena de piscinas, campos de golf, una pista de polo y diez restaurantes.

También tienen numerosas propiedades en La Romana (127.623 habitantes en 2010), que es una de las ciudades más poderosas del Caribe, ya que es la base para visitar numerosos resort de República Dominicana. Más de una vez el monarca ha acudido a cenas con Pepe Fanjul y otros ilustres comensales también de origen europeo, como Lord Charles Spencer-Churchill y Lady Sarah, el vizconde Astor, William Astor y Lady Annabel, la princesa Arianna Hohenlohe y su marido el millonario, el financero Dixon Boardman habituales del Marbella Club.

Lo cierto es que está cada vez está más claro que, a pesar de la retirada de la vida institucional del rey Juan Carlos I, mantiene su agenda social. El monarca -achaques aparte- está activo y le gusta rodearse de sus amigos. Hay que recordar que este verano se irá a Finlandia a navegar con El Bribón y su amigo Pedro Campos, presidente del Real Club Naútico de Xanxenxo. Y es que ya sea en Galicia, Palma, Londres o la República Dominicana con Fanjul, el Rey emérito no ha dado portazo a una agenda privada, en la que todos se siguen queriendo colarse.