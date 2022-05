Juanma Moreno hará bandera del plan fiscal de Feijóo en la campaña andaluza.

En Génova siguen trazando las líneas de actuación de su nuevo líder, Alberto Nuñez Feijóo. Y todas estas convergen en un mismo objetivo: liderar la inciativa económica en España. En las últimas semanas, el político gallego ha desplegado una agenda que le ha permitido entrevistarse con los principales sindicatos, la patronal, la asociación de autonómos y, también, aparecer en actos empresariales, como el Cercle d'Economia. Sus medidas -diferentes de las que propone Sánchez- buscan generar optimismo dentro de una sociedad que sigue sufriendo los efectos de la pandemia y de la guerra. Sin embargo, esta agenda económica no quiere que se quede solo en meras reuniones o actos institucionales, sino que busca extenderla a los grandes escenarios que brindan las elecciones: los mítines. Y el primer lugar para llevarlo a cabo será la Andalucía que preside Juanma Moreno.

Precisamente fue el consejero de Hacienda de este último, Juan Bravo, a quien Feijóo designó para dirigir el programa económico del partido. No obstante, este plan -que fue diseñado junto con exministros, exsecretarios de Estado y fiscalistas- fue despachado por Sánchez en diez minutos, cuando el líder gallego se lo presentó en el Palacio de La Moncloa. El líder gallego asegura, en base a un informe de febrero de la Agencia Tributaria, que entre enero y febrero de 2022, el Estado ha ingresado 7.500 millones de euros más en recaudación de impuestos que en los dos mismos meses del año pasado. Por lo que pide que todo ese dinero 'extra' que se ha conseguido se le devuelva a los ciudadanos, que están padeciendo los efectos de la inflación. Para ello propone deflactar los tres primeros tramos de la tarifa del IRPF, reducir los gastos "superfluos" o reducir el IVA de la electricidad y el gas, entre otros.

Fuentes del PP andaluz confirman a La Información que el plan fiscal de Feijóo estará presente durante las semanas previas a las elecciones y también durante la propia legislatura. "Durante las campañas, los comités de cada provincia deciden las líneas por las que hay que ir. Cada pronvicia tiene su comité, creado y dirigido por una dirección regional, que coordina el mensaje. Auque cada provincia tiene sus especificidades, el plan viene impulsado por Juan Bravo y seguro que se aplicará. No tengo dudas".

Las provincias andaluzas se movilizan

El pasado domingo, el PP de Granada -por medio de su diputado Carlos Rojas y su senador Jose Antonio Robles- pidieron al resto de fuerzas políticas de la provincia secundar la propuesta fiscal de Feijóo. "No es comprensible que el presidente del Gobierno no haya entendido que es necesario para todos los granadinos y españoles este Plan que el PP le ha puesto sobre la mesa y que ha rechazado de facto", sentenciaron. Esta actuación no es un caso asilado ni esporádico por parte de la dirección de los populares granadinos, sino que sigue la hoja de ruta que han ido marcando otros políticos del PP en otras provincias andaluzas.

Así, hace dos semanas, en Huelva, el diputado onubense, Manuel Andrés González, aseguró que se trataba de una una medida "imprescindible" debido a "una inflación disparada, con costes de energía y combustibles inasumibles para los sectores productivos". Una afirmación que no distaba mucho de la mantenida en Almería, donde los dos senadores Rafael Hernando y Luis Rogelio Rodríguez aparecieron juntos para defender un plan que "es bueno para los españoles y almerienses", y en Málaga, cuyos diputados detallaron todos los beneficios, haciendo sobre todo mención a la oferta de deflactar los primeros tramos del IRPF.

PSOE: "El plan de Feijóo son propuestas populistas"

Ayer por la mañana, el portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal, Felipe Sicilia, compareció ante los medios para volver a arremeter contra el plan fiscal de Feijóo. "Le pedimos al señor Feijóo que de una vez por todas se ponga a trabajar y que deje de engañar a los españoles con propuestas populistas, que lo único que iban a generar son graves retrocesos en nuestro estado del bienestar, que tanto tiempo y esfuerzo nos ha costado construir".

Desde el Partido Popular rechazan ese argumento y afirman: "La realidad en Andalucía es que bajando impuestos hemos recaudado más. Eso es un hecho. Aquí el debate de bajar impuestos es bueno porque lo prometimos hacer y lo hemos hecho. Nosotros estamos encantados de debatir sobre medidas fiscales". Un escenario que vuelve a centrar la atención de la opinión pública en una propuesta que parecía enterrada hace casi dos semanas, cuando Bildu votó a favor en el Congreso del decreto de Sánchez contra los efectos de la guerra.