La mayoría de las asociaciones judiciales no está conforme con la propuesta de reforma de elección de vocales que ha registrado hoy PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. Los juristas consultados por este diario consideran que va en la dirección contraria a lo aconsejado por Europa y que se traducirá en una pérdida importante de independencia judicial teniendo en cuenta que la proposición de ley recoge que si en una primera votación no se consiguen los 3/5 del Congreso y del Senado, en una segunda votación bastará con lograr mayoría absoluta de la cámara baja. Se trata de una alternativa que, a su juicio, limita el debate parlamentario y resta todavía más la capacidad de elección de los propios jueces.

La respuesta se produce después de que los dos partidos en el Gobierno hayan registrado en la cámara baja su proyecto de ley para modificar el sistema de elección de vocales del órgano de gobierno de jueces. Las dos formaciones consideran relevante reformar la normativa actual para desbloquear la parálisis actual en la renovación de los órganos; situación que achacan a la negativa a negociar del Partido Popular. De este modo, la iniciativa incluye dos cambios de calado en la Ley Orgánica del Poder Judicial: por un lado, la posibilidad de que la mayoría del Congreso elija la renovación del CGPJ en caso de que el acuerdo no se alcance con los 3/5 de las cámaras y, por otro, limitaciones en la capacidad de actuación del órgano de gobierno de jueces una vez prescriba el mandato legal.

Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria consideran que esta proposición (que no se tramita como proyecto de ley) es un "disparate" porque va "en sentido contrario" a lo que recomienda el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa. En la actualidad, los miembros del CGPJ se eligen por mayoría cualificada de tres quintos en el Congreso y en el Senado. De los 20 vocales, 12 se eligen entre jueces y magistrados y los 8 restantes entre juristas de reconocido prestigio. La reforma que PSOE y UP esperan tener lista en dos meses "deteriorará la imagen de independencia" porque no será necesario el consenso político, según explica a este diario el portavoz de AJFV, Jorge Fernández Vaquero.

Se trata de unas críticas a las que se suma Foro Judicial Independiente, desde donde consideran además que la iniciativa "tiene muchas posibilidades" de terminar con un recurso de inconstitucionalidad. Su presidenta, Concepción Rodríguez, apunta en la misma dirección y sostiene que es "una vuelta de tuerca" a las recomendaciones de Europa, las cuáles van encaminadas a que los jueces tengan mayor peso en el sistema de elección de los 20 vocales. Además, no comulgan con el hecho de que los partidos lo hayan registrado en la cámara baja como proposición de ley en vez de tramitarlo el Gobierno como proyecto de ley. En este segundo escenario se harían necesarios los informes del CGPJ así como del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal. "Si ya existe politización, esto es el final", explica la presidenta a este diario.