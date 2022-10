Los jueces estallan contra PP y PSOE por el CGPJ: "Han perdido la oportunidad".

Parecía que esta vez la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva un retraso de casi cuatro años, sí iba a tener lugar. Pero, como ha pasado en ocasiones anteriores, a última hora todo ha saltado por los aires. La discrepancia sobre la posible reforma de los delitos de sedición y rebelión ha sido ahora la culpable. Tras conocerse la noticia, la carrera judicial ha estallado y exige al PSOE y PP que no vuelvan a dejar de lado las negociaciones para nombrar a los futuros 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces. "Otra ocasión perdida", lamentan varias fuentes jurídicas consultadas por este diario, que tachan la actitud de las formaciones políticas de "falta de respeto" hacia el Poder Judicial.

"Es muy mala noticia. El Tribunal Supremo no aguantará esta situación mucho tiempo", añade otra de las fuentes, que recuerda la situación de "colapso" en la que se encuentran los tribunales ante la imposibilidad del CGPJ de poder cubrir las plazas vacantes en la cúpula judicial. El ya expresidente del órgano de gobierno de los jueces Carlos Lesmes dimitió el pasado 10 de octubre como medida de presión para obligar a las fuerzas políticas mayoritarias a sentarse a negociar y desbloquear la institución, que lleva en funciones desde diciembre de 2018 y sin poder hacer nombramientos desde el marzo de 2021. Todo ello provocó, además, una crisis institucional sin precedentes, ya que su sustitución ha provocado una bicefalia en el Poder Judicial.

Tras dos semanas de conversaciones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este jueves desde Sudáfrica -donde se encontraba de visita oficial- que el acuerdo estaba ya cerrado a la espera de ser firmado. Pero el PP rebajó este entusiasmo y desmintió la rotunda afirmación, aclarando que había grandes "avances", pero que en ningún caso el pacto estaba concluido. A ello se sumó un nuevo factor: la puesta encima de la mesa, otra vez, de la reforma del Código Penal para rebajar la condena del delito de sedición que exige ERC. Aunque el líder del Ejecutivo trató de enmarcar este asunto en la "agenda legislativa" y desligarlo de las conversaciones del CGPJ, para los 'populares' se convirtió en una nueva línea roja que no se puede rebasar.

Así, a última hora de la tarde de este jueves, después de que Sánchez y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantuvieran una conversación telefónica -y que éste último analizara la situación con los 'barones' y altos cargos del partido-, las relaciones volvieron a fracasar. En un comunicado, los 'populares' avisaron que suspendían las negociaciones hasta ver si el presidente del Gobierno aceptaba su propuesta de abordar dicha reforma legal de manera conjunta. Algo que parece difícil, ya que la postura del PP en este asunto es la contraria, pues propone endurecer las penas que acarrean los delitos de sedición, rebelión, sedición, así como la tipificación de delito de la convocatoria de un referéndum ilegal. Tras ello, el PSOE difundió otra nota en la que ya dio por "rotos" los puentes sobre el CGPJ y acusó a Feijóo de poner una "nueva excusa" y de no "resistir las presiones de la derecha más reaccionaria".

"La sociedad demanda acuerdo"

"La sociedad está demandando un acuerdo. Los jueces, también. Y el sistema constitucional no se merece esto", afirma una de las fuentes consultadas, que subraya la necesidad de que se cambie el sistema de elección de los vocales: "Cuando se modifique, se acabó el bloqueo para siempre y el órgano ganaría en imagen de independencia". Por su parte, los juristas y jueces que fueron nombrados en 2013 por un mandato de cinco años y que aún continúan en el CGPJ recibieron la noticia con "sorpresa". Fuentes del órgano admiten que creían que PP y PSOE por fin se habían puesto de acuerdo y que el pacto salía adelante, si bien esta idea fue cambiando a lo largo del jueves. Y así lo manifestó también el presidente suplente del CGPJ, Rafael Mozo, en una entrevista a la Cadena SER en la noche del mismo día.

Aunque algunas de las fuentes del CGPJ afirman que pueden entender que la ruptura del acuerdo era "inevitable" tras conocerse las distintas posturas que existen sobre la sedición, otras consideran que lo oportuno hubiese sido dejar al margen este asunto. Por eso, llaman a volver al punto de encuentro anterior. Mientras tanto, subrayan que continuarán con su "compromiso" para cumplir con las "obligaciones" que asumieron hace ya casi nueve años.

Desde el Tribunal Constitucional, el otro órgano que está pendiente de renovación y que iría ligado al desbloqueo del CGPJ, también muestran desconcierto por la situación. "Es muy lamentable", señalan, a la vez que enfatizan la "crisis constitucional grave" que se atraviesa, lo cual "puede ser irreversible". Según advierten, "el Estado de Derecho se puede hundir si la Constitución se convierte en un documento inútil que no se cumple".

"El Estado de Derecho se puede hundir si la Constitución se convierte en un documento inútil que no se cumple"

Críticas de las asociaciones

A todas las críticas por volver a dejar en el aire la renovación del CGPJ se han sumado las asociaciones de jueces, que llevan años reclamando que se cambie el sistema de elección para seguir los estándares marcados por Bruselas. A juicio del portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, esta situación no se hubiese dado si la designación se hubiese llevado de manera "transparente" por el Congreso y el Senado, como marca la ley. "No deja de ser un proceso mal desarrollado", debido a que las conversaciones se han mantenido de manera "secreta" por parte del PSOE y el PP, explica.

A estas afirmaciones se unen las de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, que asegura que la situación se va "agravando cada día", según informa Europa Press; o la de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que en un comunicado han hecho pública su "estupefacción" por lo sucedido. Por su parte, Foro Judicial Independiente (FJI) insiste en que lo "vital" es volver a cambiar la ley que maniató al CGPJ y que le impide hacer nombramientos. Por otro lado, desde la carrera fiscal, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) también ha querido mostrar su opinión al respecto y vuelve a instar a los actuales vocales a que hagan "un ejercicio de coherencia, dignidad y responsabilidad constitucional" y presenten su dimisión "en bloque para facilitar así la ya, inaplazable, renovación del CGPJ".

Así las cosas, tras los últimos acontecimientos, las distintas fuentes jurídicas consultadas aseguran que no se ven capaces de pronosticar si puede existir otra oportunidad para que PSOE y PP se sienten de nuevo en la mesa de negociación y vuelvan a acercar posturas. "No se puede perder la esperanza", señala una de las fuentes consultadas. "No es la primera vez que parece que sí y luego no es", indica otra. "Lo veo difícil", agrega una tercera fuente. Y es que en poco tiempo está previsto que se abra un nuevo periodo electoral, que en ocasiones anteriores ha provocado la congelación de las conversaciones, con motivo de las elecciones municipales y autonómicas en mayo de 2023 y las generales a finales de ese año.