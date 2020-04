Los jueces se preparan para una ola de ERTE e impulsan su formación en laboral

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) trabaja en la elaboración de un plan de formación específico para los miembros de la carrera judicial. Esta nueva propuesta de actuación forma parte de las medidas que puso en marcha el CGPJ para hacer frente a la crisis y que se dividen en cinco bloques. Lo que busca el órgano de gobierno de jueces con esta propuesta específica es poner sobre la mesa un programa para instruir a los jueces especialmente en el ámbito de Lo Social ante la avalancha de acciones judiciales que se avecina como resultado de las medidas económicas acordadas por el Ejecutivo en el estado de alarma.

Una de las salidas que se plantea es formar a jueces y magistrados de diferentes áreas para reforzar aquellas donde la carga laboral vaya a ser mayor. Sin embargo, entre las actividades que se vieron afectadas por la amenaza de la pandemia se encuentran las clases presenciales. La Comisión Permanente acordó suspender los cursos que presta el Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial el pasado 11 de marzo puesto que muchos de los inscritos tenían que viajar desde diversas partes de España. El reto ahora pasa por impulsar la enseñanza 'online' sin que afecte a la calidad de la formación.

La propuesta forma parte del total de cinco bloques en los que se estructura el plan de choque impulsado para evitar el colapso de los tribunales cuando se levanten las restricciones actuales. Además de ésta, la Comisión Permanente trabaja en otras cuatro 'patas', dos de las cuáles ya se han dado a conocer relativas al más del centenar de medidas para organizar la carga laboral y a la protección de los colectivos más vulnerables. Las otras dos que siguen gestionando los grupos de trabajo encargados para ello versan en torno a la solución extrajudicial de conflictos (como puede ser la mediación) y el impulso de medidas tecnológicas.

El litigio de los parados

Aunque la propuesta del órgano que dirige Carlos Lesmes tiene incidencia directa en todos los órdenes jurisdiccionales, el Social es el que presenta un horizonte más complicado. De hecho, para la Comisión Permanente el escenario de "litigación masiva" es fácilmente predecible. Los jueces esperan un aluvión de reclamaciones derivadas de la situación creada por la pandemia y más en concreto como consecuencia de los ERTE, ERE y despidos que se han producido desde el inicio de la crisis. De hecho, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha cifrado en cerca de medio millón el número de parados registrado desde comienzos de marzo. En lo que respecta a los ERTE, las estadísticas oficiales reflejan un total de 246.235 expedientes el anterior mes en todo el territorio nacional.

Por ese motivo, en las primeras medidas adoptadas por el CGPJ ya se acordó tramitar con carácter urgente todos los procesos por despido o extinciones de contrato al menos hasta el 31 de diciembre de este año. Además, al margen de este plan de formación específico para la carrera judicial, se propuso que el Servicio de Inspección identifique los órganos que tengan una carga de trabajo inferior para que puedan auxiliar en régimen de comisión de servicio a todos los juzgados y tribunales del orden social. Para ello ya adelantaba que será necesario realizar un curso básico de derecho laboral, con especial énfasis en las materias urgentes que se van a incluir en el plan de actuación.

Un sistema sobrepasado

Juristas consultados por este diario exponen que el principal problema del ambicioso reto del CGPJ no es otro que la falta de personal en la carrera judicial. España sigue estando a la cola en lo que respecta al número de jueces en plantilla y ello pese a que es el tercer país de la OCDE donde más crecen los litigios. Mientras la media en Europa es de 21 jueces por cada 100.000 habitantes, en España el número se reduce a 11. Al respecto, algunas asociaciones de magistrados respondieron a esta propuesta de actuación que la solución que se había planteado "pasa por lo de siempre", esto es, que los jueces saquen "más trabajo todavía, a coste cero". "El sistema ya está, por definición, sobrepasado, lo centres en un solo órgano o lo distribuyas entre todos", respondieron desde Foro Judicial Independiente (FJI)

Con todo, el ente ha dado prioridad no solo a la reorganización de la carga laboral sino también a agilizar todos los procedimientos que afecten a colectivos vulnerables. Por ese motivo en sus directrices remitidas a asociaciones judiciales, Fiscalía General del Estado y Ministerio de Justicia, recomiendan impulsar el funcionamiento de las Oficinas de Atención a las Víctimas y habilitar el horario de tarde para celebrar las vistas suspendidas. En lo que respecta a los ancianos se facilitan las medidas para que los que están ingresados en residencias puedan volver a a su domicilio particular siempre y cuando haya compromiso para atenderles. En cuanto a los menores, se propone regularizar los periodos no disfrutados del régimen de visitas tras verse éste alterado por el estado de alarma.