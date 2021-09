El juez ve indicios de que López Madrid contrató a Villarejo para acosar a Pinto

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón insiste en que hay indicios suficientes para juzgar al empresario Javier López Madrid por acudir presuntamente a los servicios del comisario Villarejo para hostigar a la doctora Elisa Pinto, de modo que ha tumbado su intento de seguir investigando la causa. El magistrado desestima así su recurso y confirma el auto de pase a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) en el que proponía juzgarlo por un delito cohecho activo, como también al propio Villarejo y a su socio Rafael Redondo, aunque en su caso por cohecho pasivo.

En esta pieza del extenso caso Tándem o caso Villarejo, el juez no ha investigado ese supuesto acoso a la dermatóloga -correspondiente a un juzgado de Madrid-, sino la presunta contratación del comisario cuando aún estaba en activo para hostigar a Elisa Pinto e impedir que denunciase a López Madrid y, una vez que lo había hecho, intentar desacreditarla para que su denuncia no triunfase.

Pero además existe un tercer procedimiento en el Juzgado de Instrucción número 26 de la capital en el que es López Madrid quien pide procesar a Pinto por acoso y ella solicita el archivo. De esta tercera causa es de la que se ha servido el empresario para fundamentar parte de su recurso, en el que sostiene que el juez no ha tenido en cuenta la investigación llevada a cabo por este juzgado, que detalla, dice, la situación de acoso de Pinto hacia su persona, y concluye, por tanto, que la tesis del juez parte de un sustrato fáctico erróneo.

Argumento que rechaza el juez porque la Audiencia Nacional no investiga el acoso, sino si López Madrid incurrió en delito de cohecho al contratar a Villarejo. Y es en este punto cuando el magistrado alude a una conversación de enero de 2017 en la que Villarejo aseguraba: "Yo cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava esta y a todos los que la han ayudado y tal y cual , hablaré con él, con Javierito... ponme un poquito de pasta, porque me has metido en un "embolao" y ni me has llamado para decirme (...) Le voy a decir: chiquitín, daños y perjuicios".

Unas palabras que para el juez constituyen "un poderoso indicio de la relación existente entre los coinvestigados y pone de relieve que sí se produjo un encargo y una prestación de servicios por parte de un comisario en activo, lo que se anuda a otros indicios, dimanantes de las declaraciones practicadas y de la documental obrante en los autos".