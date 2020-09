El juez sostiene que Corinna intentó contratar a Villarejo en dos ocasiones

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón sigue adelante con la investigación relativa a presuntos encargos de Corinna Larsen a José Manuel Villarejo. El instructor del caso Tándem, que reactivó la quinta pieza del macroprocedimiento el pasado mes de julio, rechaza las pretensiones de ambos imputados y de la Fiscalía Anticorrupción y sostiene que habría quedado acreditado la existencia de dos intentos de contratación: uno para espiar a su entonces asistenta (lo que motivó la reapertura de esta pieza 'Carol') y otro para intentar ayudar al político británico Ben Goldsmith.

De esta forma, el magistrado mantiene su decisión de seguir adelante con esta investigación en el marco de la cual prevé tomar declaración a Corinna el próximo 28 de septiembre. En su auto, al que ha tenido acceso La Información, el instructor responde a los argumentos planteados por las partes y detalla que cuando reabrió la pieza que cerró su antecesor hace ahora dos años, lo hizo tras constatarse la aparición de dos nuevos audios incautados a Villarejo. Las grabaciones, que datan del 7 de octubre de 2016, reflejan una conversación entre ambos en la que Corinna le expresa su preocupación porque su entonces asistente estaba filtrando información suya personal al CNI.

De este modo, responde a las partes que, aunque tenía conocimiento de estos audios desde febrero de 2019, la sobrecarga que afronta el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional no le ha permitido actuar con mayor celeridad. Cabe recordar que esta pieza se abrió un año antes para investigar las revelaciones de la empresaria alemana al agente encubierto en las que le dijo que el Rey Emérito tenía cuentas en el extranjero y que le ofreció actuar como testaferro. Esa parte se cerró por parte del magistrado Diego de Egea y se abrió una investigación en Anticorrupción que ha terminado por derivar a la Fiscalía del Tribunal Supremo por afectar al Emérito en cuanto a sus cuentas en el extranjero se refiere.

"Relación de confianza"

El magistrado explica que aunque aquellos hechos no tienen que ver con estos posibles encargos de la examiga íntima del Rey a Villarejo, sí se deben indagar en la misma pieza porque se ciñen a las mismas personas que ya fueron investigadas en la causa. "A pesar de la aparente distancia temporal, y de que se trata de dos encargos temporales, la sustentación debe efectuarse en esta nueva pieza sin que proceda la apertura de una nueva. Aún cuando, presuntamente, se trate de un nuevo encargo realizado por Villarejo a la Sra. Larsen al tratarse de las mismas personas, y en el contexto de una relación de confianza que ahora, visto que, al menos, consta la realización de dos intentos de contratación no cabe duda que nos encontramos ante hechos que por su naturaleza merecen ser investigados en una misma pieza", reza

Se refiere el instructor a la petición de Corinna para espiar a su antigua empleada, Noelia Muñoz, y también a otro encargo que afectaría un colega político suyo. En concreto pidió que, a través de su entramado empresarial, controlase los problemas de Goldsmith con Hacienda derivados de un terreno en la localidad malagueña de Ronda. Ambos trabajos, de haberse materializado, se habrían llevado a cabo mientras Villarejo era policía en activo, de ahí que Anticorrupción apuntara a la posible comisión de un delito de cohecho pasivo y activo. Entiende el magistrado que la competencia para investigar estos asuntos es del juzgado pese a que la Fiscalía se arroga las pesquisas al haberse producido el encuentro entre ambos en Londres (lo que requeriría de querella del Ministerio Fiscal para ser investigado).

Reproche a la Fiscalía

La empresaria alemana, por su parte, ha insistido en todo momento en que no hubo contratación formal con ninguna empresa del comisario jubilado y que el encuentro se produjo más de dos meses después de que Villarejo se jubilara, por lo que ya no estaba en activo dentro de la Policía Nacional. Éste, por su parte, también defiende la tesis de Corinna y mantiene que no hay ilegalidad alguna respecto a estas conversaciones. El magistrado responde a la defensa de la empresaria alemana que constata "escasa coherencia procesal" al alegar indefensión por la reapertura de la pieza Carol y no por las pesquisas que llevó a cabo de manera separada la Fiscalía Anticorrupión sobre el encargo para ayudar al político británico ya que en estas últimas "no tenía oportunidad de intervenir".

De este modo lanza un duro reproche a la Fiscalía Anticorrupción al asegurar que, después de un primer archivo provisional de la causa en septiembre de 2018, se recibieron nuevos oficios de los que se desprendía "la existencia de otros hechos delictivos" y que, pese a ello, él no recibió ninguna comunicación al respecto sino que se investigó desde el Ministerio Fiscal. "Difícilmente se puede concretar la conexión territorial, determinar el lugar donde se hizo el requerimiento a la Sra. Larsen, averiguar si fue esta quien hizo la oferta... sin, al menos, haber practicado unas mínimas y esenciales diligencias de investigación, como oír a las personas afectadas en condiciones que permitan a todas las partes defenderse en igualdad de condiciones", sentencia. Además añade que, una vez practicadas las diligencias necesarias, el juzgado estudiará qué acciones del delito se habrían cometido en España y cuáles no para fijar de este modo la conexión con el territorio nacional.