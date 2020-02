El juez no ve extorsión en los correos que aportó Florentino Pérez al caso Villarejo

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón no ve delito de extorsión en los cinco correos que Florentino Pérez recibió desde el medio digital Moncloa.com en los que se le solicitó reuniones "de carácter institucional". Las dos declaraciones que el presidente del Grupo ACS prestó en calidad de perjudicado por un presunto chantaje no son suficientes a tenor del instructor para probar la existencia de un plan con el que pretendían sustraerle importantes sumas de dinero a cambio de no publicar documentación sobre su persona y de la que era dueño José Manuel Villarejo.

En el auto por el cual levanta la imputación a los periodistas de Moncloa.com y El Confidencial y al que ha tenido acceso La Información, el magistrado al frente del caso Tándem se hace eco de la declaración que prestó el también presidente del Real Madrid en sede judicial el pasado 14 de noviembre. En la misma Pérez expuso que tenía la sospecha de que podría haber sido objeto de los espionajes que el agente encubierto habría realizado para Iberdrola en un momento de agitación en el sector eléctrico en el que competían nuevos actores como la ACS de Florentino. Al respecto, el empresario explicó que se le trasladó que Moncloa.com tenía en su poder todos estos documentos y grabaciones de Villarejo y que podría evitar que ese material saliera a la luz si abonaba "una importante cantidad de dinero".

Las publicaciones relacionadas con los presuntos encargos de la eléctrica de Sánchez Galán al Grupo Cenyt llevó a la Fiscalía Anticorrupción a volver a pedir una segunda declaración apenas cuatro días después de su comparecencia en la Audiencia Nacional. De este modo, una unidad policial recogió un nuevo testimonio del empresario el cual, además, aportó cinco correos electrónicos que remitió al departamento de comunicación de ACS Ricardo Ducazcal, director de relaciones institucionales de la mercantil Mercados y Estilos de Vida, de la que es propietaria Moncloa.com. Las comunicaciones, según explica el magistrado, interesaban mantener un encuentro con él.

Sin indicios de delito

El último de los correos se remitió a ACS el pasado 18 de noviembre, justo un día antes de que los dos medios arriba señalados publicaran que habían podido acceder a las grabaciones de Villarejo aunque no desvelaron entonces su contenido. Para la Fiscalía Anticorrupción esta proximidad en las fechas implicó que podría deberse a un presunto caso de extorsión del que sería víctima el empresario en la medida en que sospecharon que se le podrían haber exigido pagos a cambio de no publicar todo este material que obra en el marco del macroprocedimiento Tándem.

Sin embargo, y dos meses después de estos hechos, el magistrado instructor concluye que toda la información aportada por el presidente del Real Madrid sobre este presunto chantaje no sustenta por sí misma el delito de extorsión que se venía imputando a los periodistas de ambos medios. De hecho, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 concluye que Pérez no dijo quienes fueron los que le advirtieron de las presuntas malas intenciones de los dos periódicos así como tampoco facilitó "dato alguno" (más allá de los correos aportados) que pudiera corroborar las sospechas que le llevaron a personarse en calidad de perjudicado en la pieza decimonovena de la causa.

Igualmente dice el instructor que no se concreta al detalle en qué consistiría la presunta extorsión y que, a fecha de hoy, se desconoce si ha habido alguna acción violenta o intimidatoria que obligara al presidente de ACS "a realizar un acto o negocio jurídico". "En este momento la vaguedad de la imputación impide seguir adelante con la investigación", sentencia el instructor en el auto en el cual levanta la prohibición adoptada el pasado mes de noviembre contra estos dos medios en aras a que dejaran de publicar información relacionada con todos los trabajos del comisario jubilado. Además, también levanta el secreto de sumario de la pieza y decreta su archivo, aunque contra esta decisión cabe interposición de recurso en el plazo de tres días.

Discrepancias con Anticorrupción

Cabe recordar que la primera declaración de Florentino Pérez en la Audiencia Nacional se produjo en el marco de la pieza que investiga los encargos de Iberdrola al Grupo Cenyt y que también se encuentra bajo secreto de sumario. El contenido de esta testifical llevó al instructor a abrir una nueva pieza en aras a investigar la presunta extorsión denunciada por el empresario. Sin embargo, y en clara oposición al criterio de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado entiende que ninguno de los informes que obran en el sumario permiten concluir un vínculo entre las grabaciones publicadas en los medios de comunicación sobre esta causa y el propio Villarejo, "más allá de intuir" que fue el autor de todas estas grabaciones.

A falta de conocer el criterio de la Sala de lo Penal en caso de que se recurra este archivo, para el juez debe prevalecer el derecho a la información en este caso concreto. "El interés del medio por comunicar un hecho noticiable y el deseo de la opinión pública por conocer una información veraz se anteponen a la aparente voluntad de Villarejo por usar el medio de comunicación a su antojo. Aún en el hipotético supuesto de que fuese el mismo Villarejo o personas cercanas a este o de su entorno quienes hiciesen llegar la grabación al medio de comunicación, ello no impide que el medio pueda difundirla, pues la decisión de hacerlo es legítima y está amparada en la Constitución", sentencia el instructor.