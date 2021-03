El juez imputa al donante que Bárcenas señaló por pagos en 'B' al PP de Madrid

El magistrado del caso Púnica ha imputado al empresario Luis Gálvez por presuntas donaciones al Partido Popular de Madrid. El instructor le cita como investigado para el próximo 25 de marzo después de que Luis Bárcenas apuntara en sede judicial que recibió 60.000 euros en metálico del entonces dueño de la constructora Ploder y que entregó en un sobre a Esperanza Aguirre. Según dijo el extesorero del PP, este dinero no se llegó a anotar en los papeles en los que llevaba la contabilidad extraoficial de la formación porque Gálvez dijo que quería expresamente que se le diera en ese momento a la expresidenta regional para la campaña electoral de mayo de ese año (2007).

De acuerdo con el auto al que ha tenido acceso La Información, el juez explica que se trata de un asunto del que no se tenía conocimiento hasta el momento en esta causa y dice que se le debe interrogar puesto que los hechos, de ser ciertos, "le podrían incriminar en la comisión de los delitos enmarcados en esta causa". Gálvez ya declaró en el año 2014 en el caso de los papeles de Bárcenas negando rotundamente haber aportado dinero negro al partido a cambio de beneficiarse de licitaciones de obra pública. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción le incluyó en un listado de empresas que habrían pagado una cláusula del 1% para hacerse con adjudicaciones de hospitales y centros médicos en la Comunidad de Madrid. En concreto, destacó un pago de Ploder de 19.241 euros en relación a una construcción en la localidad de San Martín de la Vega.

En su declaración del pasado 24 de febrero, Bárcenas detalló que fue testigo de un episodio que se produjo antes de las elecciones municipales de 2007 cuando el constructor entregó este dinero a Álvaro Lapuerta en presencia suya y pidió que se destinara exclusivamente a la campaña de la entonces presidenta del PP madrileño. Aguirre, por su parte, respondió a estas declaraciones anunciando que interpondría querella criminal contra su antiguo compañero de partido. Según dijo, se trataron de afirmaciones rotundamente falsas que no tuvieron lugar. De hecho, también remitió un escrito a la Audiencia Nacional en el que pedía que se incorporara a la causa el informe de la UDEF que contenía la declaración del empresario.

Los pagos recogidos en un escrito de la Fiscalía Anticorrupción La Información

La expresidenta madrileña explicó además Bárcenas nunca pudo estar presente en esa cita porque no se produjo y enmarcó estas acusaciones en su particular venganza contra ella por haberle recriminado públicamente que no dijera donde ocultaba el dinero que se llevó al extranjero. Sin embargo, Bárcenas le devolvió el órdago esta misma semana en su declaración durante el juicio por la reforma en 'B' de la sede del PP en Génova. El también exsenador dejó caer que Aguirre mentía cuando dijo que no conocía al empresario y ratificó de nuevo esta acusación. Según razonó, esta donación no la anotó en sus manuscritos porque se la entregó de manera directa a Aguirre y, por tanto, ya no formaba parte de esa contabilidad extraoficial de la formación a nivel nacional.

Un careo en el aire

Aguirre no fue la única que desmintió al extesorero. La misma semana de su testifical en Púnica el que fuera secretario general del PP Francisco Granados respondió pidiendo al juez un careo en sede judicial, tal y como avanzó La Información. El exalcalde de Valdemoro dijo que bajo ningún concepto presenció esa reunión ya que no ostentaba cargo alguno en la campaña de la candidata popular y apuntó que su relato "estaba orquestado" sin pruebas reales para demostrar la existencia de la caja B del PP madrileño. Además recalcó que las cajas con más documentación secreta relativa a la contabilidad opaca del partido no era sobre el PP madrileño por lo que ese contenido no podría afectar a este procedimiento penal. Finalmente también habló de incongruencias en su relato y dijo que los hechos, incluso aunque se hubieran producido, estarían prescritos.

En su testifical, Bácenas sacó a relucir que existen tres cajas más que custodiaría una persona cercana a él aunque no ofreció más información al respecto. El extesorero envió un escrito a la Fiscalía Anticorrupción ofreciéndose a colaborar con la Justicia y pidió declarar en esta causa. Esta misma semana ha vuelto a recordar que tenía material comprometido -como un audio de Mariano Rajoy- que demostraría que la excúpula del PP estaba la corriente de este sistema y cobró los famosos sobresueldos con dinero que custodiaba en una caja fuerte en su despacho. No obstante, asegura que gran parte de esas pruebas clave se las sustrajeron en un operativo parapolicial que se habría ordenado desde su expartido y gestionado desde el entonces Ministerio del Interior. También ha reconocido que un abogado cercano a la formación le ofreció medio millón de euros a cambio de rehacer sus papeles, desmentir las informaciones periodísticas y hacer parecer que se produjo una manipulación de los manuscritos.