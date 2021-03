El juez de Neurona abre tres nuevos frentes de investigación a Podemos

El magistrado Juan José Escalonilla ha abierto nuevos frentes contra Podemos. El titular del Juzgado de Instrucción número 42 ha escuchado a la Fiscalía y ha decidido investigar las denuncias de la exabogada del partido, Mónica Carmona. En concreto abre tres nuevas vías entre las que se encuentran la presunta utilización por parte de la ministra de Igualdad, Irene Montero, de una persona a sueldo de partido como cuidadora de sus hijos, el supuesto cobro por parte de Pablo Iglesias de las costas de un procedimiento judicial y las donaciones a la Escuela Popular Pablo Freire.

Así lo acuerda en un auto del pasado 3 de marzo al que ha tenido acceso La Información, y en el que el magistrado explica que incoará "procedimientos independientes" para indagar estas supuestas irregularidades que denunció la exresponsable de Cumplimiento Normativo. El instructor sigue el dictado del Ministerio Público el cual pidió indagar estos hechos pero en piezas separadas para evitar que el procedimiento penal se acabe convirtiendo en una "auditoría" al partido. Misma reclamación hizo el administrador de Neurona, Elias Castejón, el cual incluso pidió desligarlo de la causa. Con todo, la Fiscalía insiste en mantener que, de todas las líneas de investigación abiertas hasta el momento, solo considera que tiene relevancia penal la contratación de la consultora Neurona.

"Es cierto que Mónica Carmona ha presentado la totalidad de los expedientes por su parte incoados por presuntas irregularidades cometidas en el partido político Podemos, algunos de los cuáles no se corresponden con los hechos objeto de investigación en la presente causa. Ahora bien, denunciados hechos nuevos que podrían ser constitutivos de delito no cabe abstraerse de dicha denuncia devolviendo dichos expedientes a dicho testigo", reza el magistrado en su auto en el cual explica que no lo va a investigar en piezas separadas sino en procedimiento diferentes para evitar que se prolongue mucho más esta causa penal que arrancó en julio del pasado año por una denuncia del abogado también despedido del partido, José Manuel Calvente.

La Fiscalía pidió investigar estos hechos ya que Carmona, que declaró en calidad de testigo en la causa, remitió el escrito al juzgado a petición del propio magistrado. En el mismo expuso una serie de hechos de los que fue advertida mientras ejercía como responsable de Cumplimiento Normativo de la formación morada. En lo que respecta a la ministra de Igualdad, explicó que recibió una denuncia interna afirmando que Montero utilizaba a una persona a sueldo de Podemos que en la actualidad figura como asesora de Igualdad (Teresa Arévalo), como cuidadora de sus hijos. Según expuso, este hecho podría constituir un uso irregular de los fondos del partido en beneficio de sus intereses ya que se le avisó que era una práctica "habitual" y que incluso una vez viajaron las tres a un acto de la campaña electoral de Unidas Podemos en Alicante y que Arévalo se quedó al cuidado de su hija.

El segundo de los hechos que ahora va a indagar Escalonilla es el relativo al presunto cobro de las costas de un juicio de Pablo Iglesias contra UPN. En este caso Carmona explicó que Unión del Pueblo Navarro demandó al líder de Podemos aunque la acción fue desestimada y el juzgado condenó al partido a pagar 7.730 euros a Iglesias en concepto de costas procesales. Carmona precisó que este asunto generó "debate" en la formación puesto que la defensa letrada del vicepresidente segundo del Gobierno se pagó con fondos de Podemos, por lo que "lo lógico" es que las costas las cobrara el partido, si bien esto planteaba "varias dudas legales" que debían resolverse en aras a evitar infracciones tributarias.

Finalmente, el juez ordena investigar la donación de Podemos al proyecto Escuela Popular Paulo Freire a través de la fundación Instituto 25m. Sobre este punto Carmona explicó que también se produjo una denuncia interna por las altas cuantías de dinero "para actos de formación" a través de la fundación que dirige Juan Carlos Monedero. "No existía la debida transparencia sobre el destino real de dichos fondos, lo que abona la sospecha de que hubieran sido utilizados realmente como 'tapadera' para desviar dinero del partido, atendiendo al elevado coste del proyecto en relación al servicio efectivamente prestado", expuso Carmona, la cual dijo que el proyecto estaba vinculado en esas fechas a la Secretaría de Sociedad Civil dirigida por Rafael Mayoral.

Pendientes de Monedero

La apertura de estas nuevas vías de investigación se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara al magistrado reabrir la parte de la investigación relativa a la Caja de Solidaridad del partido. Lo hizo tras estudiar los recursos de las acusaciones populares que figuran en la causa y con el objetivo de esclarecer si el partido cometió administración desleal en relación a los pagos que salieron de esta caja del partido a entes como la Asociación 404 Comunicación Popular, que recibió 30.000 y que el magistrado vinculó a integrantes de Podemos. Con todo, la parte troncal de la causa sigue siendo la contratación por cerca de 400.000 euros de la consultora Neurona para las elecciones de abril de 2019. Por estos hechos el magistrado tomará declaración el próximo lunes 15 de marzo a Juan Carlos Monedero y a Eric Alfredo Guerrero Márquez, alias El Colibrí.

A todo ello hay que añadir dos testificales pendientes y que la defensa de Elías Castejón ha vuelto a pedir. Se trata de Germán Cobos Pío y Waldemar Aguado Butanda. En un escrito reciente del administrador de Neurona al que ha tenido acceso La Información, explica que la testifical de estos dos empleados de la firma mexicana se acordó el pasado mes de diciembre sin que todavía se haya procedido a tomarles declaración. Por su parte, Podemos, que pidió que no se investigaran las denuncias de Carmona al considerarlas fuera del objeto de la causa, aportó a la causa una batería de documentos y pruebas en aras a demostrar que los pagos a Neurona correspondían con trabajos reales.