El juez de Púnica imputa al senador del PP David Erguido por contratos de la red

El caso Púnica suma desde este lunes una quincena más de nuevos imputados, entre los que se encuentra el diputado del PP en la Asamblea de Madrid y también senador, David Erguido. El magistrado al frente del macroprocedimiento, Manuel García Castellón, ha dado luz verde a la petición de la Fiscalía Anticorrupción que pide investigar las contrataciones en una decena de consistorios madrileños con la firma Waiter Music, cuyo gerente, José Luis Huerta, ya admitió en la Audiencia Nacional que organizó actos y festejos para el Partido Popular y los cobró en 'b'.

En su auto, al que ha tenido acceso La Información, el instructor explica que al estar aforado no es posible tomarle declaración en la Audiencia Nacional a no ser que él acceda de manera voluntaria. De no hacerlo, el juez se dirigiría al Senado para que certifique su condición de representante de los populares en la cámara alta y, tras ello, se valoraría elevar exposición razonada al Tribunal Supremo. Sea como fuere, el interrogatorio por su etapa como teniente de alcalde en la localidad de Algete se produciría después de escuchar en sede judicial a la alcaldesa de dicho municipio, Inmaculada Juárez Meléndez, y al actual asesor en la Junta Municipal del Distrito de Chamartín, Lorenzo del Triunfo Calleja. Ambos fueron citados el pasado 23 de julio en el marco de esta pieza séptima del caso Púnica.

Entre la lista de investigados figuran además la exalcaldesa de Chinchón, María Luisa Fernández; los exconcejales del Ayuntamiento de Valdemoro, Isabel Martín Gregorio, José Javier Hernández y Juan Francisco Pérez; la exjefa del gabinete de este consistorio María Carmen Benito Saldaña; el exprimer teniente de alcalde de Ciempozuelos Rafael Marín o el exalcalde de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada Pita. Todos ellos tendrán que responder ante el magistrado por las contrataciones que se hicieron desde estos municipios -a los que se añaden Alcalá de Henares, Villarejo de Salvanés, Getafe, Leganés, Alcorcón o Navalcarnero- con la empresa de Huerta, Waiter Music.

La mano de Granados

Sin embargo, las denuncias interpuestas en estos últimos municipios por las contrataciones con la firma de José Luis Huerta no serán investigadas en el caso Púnica. Según razona el magistrado, en la causa por una presunta financiación opaca del PP madrileño no se van a indagar todas la contrataciones con Waiter sino "solo aquellas en los que se evidencian "claros indicios de concierto con los representantes políticos". "Hay que tener en cuenta que, principalmente, la actividad objeto de la investigación han sido contrataciones entre el 2007 y el 2010, y ello por cuanto fue cuando la empresa empezaba a trabajar y la necesidad de colaboración de Francisco Granados para darla a conocer era más fuerte", explica el magistrado.