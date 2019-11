Iglesias culpa al bipartidismo de los ERE: "España no tolerará más la corrupción"

Este martes, el Tribunal Superior de Justicia de Sevilla (TSJS) se pronuncia sobre el caso de los ERE, la mayor trama de corrupción del Gobierno andaluz que se desarrolló entre los años 200 y 2009, y en cuya investigación están encausados 21 ex altos cargos del Partido Socialista.

Momentos después de conocerse las primeras penas del caso ERE, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha respondido en Twitter señalando: "Esa es la realidad del socialismo: gastarse en droga y en burdeles el dinero del pueblo al que se deja en la miseria". Además, el político ha acompañado su mensaje de un tuit del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, de 2018 en el que este pedía la dimisión de Rajoy ante la sentencia de la trama Gürtel.

#SentenciaERE" La sentencia de hoy debería tener como respuesta"... el aislamiento del partido más corrupto de Europa. Pero no lo haréis porque sois iguales. Esa es la realidad del socialismo: gastarse en droga y en burdeles el dinero del pueblo al que se deja en la miseria. pic.twitter.com/61qS0xdlot — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) November 19, 2019

Por su parte, el presidente de UP, quien recientemente ha firmado un acuerdo de Gobierno con el presidente en funciones Pedro Sánchez, ha señalado en Twitter al modelo bipartidista que "trajo corrupción y arrogancia", y ha sostenido que el país no se ha transformado "y no volverá a tolerar la corrupción".

El bipartidismo trajo corrupción y arrogancia. Llegarán más sentencias como esta que retratan una época. España ha cambiado y no volverá a tolerar la corrupción. Ahora se abre la oportunidad de defender la justicia social y garantizar la limpieza de las instituciones pic.twitter.com/Uhw4X8Jlh7 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) November 19, 2019

Momentos antes de que se conocieran los primeros datos de la sentencia, el presidente de Vox ya se había pronunciado al respecto. Abascal deseó que el caso de los expedientes de regulación de empleo irregulares "sirva para que los españoles vean la verdadera naturaleza del PSOE". Así se ha pronunciado Abascal sobre el que ha considerado como "uno de los mayores casos de corrupción de Europa", poco antes de que se hiciese pública la sentencia de la causa. La magnitud del caso, pasa por la implicación de dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

También el expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera ha increpado a Sánchez y le ha cuestionado si piensa presentar su dimisión tras conocerse el fallo: "Tenemos finalmente la sentencia de los ERE del PSOE, nos han robado a los españoles millones y millones de euros. ¿Va a dimitir, señor Sánchez? ¿sí o no?", ha publicado Rivera en su perfil de Twitter.

Se lo pregunté a Sánchez en julio en el Congreso. No respondió. Insistí en los debates electorales del #28A y del #10N. Y nada.



Hoy tenemos finalmente la #SentenciaERE del PSOE, nos han robado a los españoles millones y millones de euros.



¿Va a dimitir, señor Sánchez?

¿SÍ o NO? pic.twitter.com/sTaTW1eBqW — Albert Rivera (@Albert_Rivera) November 19, 2019

La 'izquierda' se pronuncia

Tanto Alberto Garzón, presidente de Izquierda Unida y una de las claves de la coalición PSOE-UP, como Íñigo Errejón, líder de Más País, que ya mostró su apoyo al acuerdo de Gobierno, se han expresado a través de sus perfiles de Twitter.

La sentencia de los ERE confirma que durante años algunos dirigentes del PSOE-A utilizaron dinero público en Andalucía para sostener una red mafiosa que compraba la paz social y alimentaba la corrupción. Andalucía merece pasar página para tener un futuro digno. pic.twitter.com/2y7qIgw0P2 — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) November 19, 2019