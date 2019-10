Junqueras desde la cárcel: "Esto no es justicia, es venganza... Visca Cataluña"

Oriol Junqueras ha enviado un audio desde prisión nada más conocerse la sentencia del Tribunal Supremo. En la grabación, a la que ha tenido acceso La Información, afirma que "esto no es justicia, es venganza. Todo el mundo sabía que no habría un juicio justo. Lo ha visto todo el mundo. Ni blanda, ni dura, cualquier sentencia que no fuera absolutoria sabíamos que sería injusta y más después de dos años de prisión preventiva"

En la grabación, suministradas por fuentes próximas al líder de ERC, aseguran que "no dejaré de lado mis convicciones, pero este no es el peor momento que ha pasado Cataluña, las he visto de todos los colores. Estoy cabreado, indignado, seguro que fuera también lo estáis, pero esto no hará que dejemos de ser independentistas ni que abandonemos los valores republicanos. Tenemos más motivos para ser republicanos e independentistas y para querer la independencia de Cataluña. Seguir defendiendo la justicia, la libertad y el progreso".

"No quiero ni puedo vivir en un Estado que nos quiere robar la dignidad, los derechos y la libertad. Nadie lo quiere ni para nosotros, ni para nuestros hijos, ni para los hijos de nadie. Quiero vivir en un estado democrático, igual que tú, que todo el mundo, que votar no sea delito, que lo sea impedirlo por la fuerza".

"Esto no va en contra de mí ni de nadie en concreto, esto es un castigo contra todos, los que vivimos aquí, los que vivimos en Cataluña, los que vivimos en esta sociedad. Nos condenan a nosotros y a todo el país. Condena la democracia".

"Esto es un castigo, la voluntad de acabar con el independentismo y un ataque directo a la libertad y la disidencia democrática. Pero se condenan ellos mismos porque la independencia seguro que es inevitable. No desfallezcáis, tenemos que persistir, persistir y persistir. Saluda a todos de mi parte. Visca Cataluña".