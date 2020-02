Junqueras defiende el diálogo por encima de condiciones, líneas rojas o ultimátums

El diálogo por encima de todo y como único vehículo posible para conseguir cualquier objetivo posterior. Si hay diálogo, se puede llegar a conseguir algo. Sin él, nunca habrá nada. El programa de La Sexta 'Lo de Évole' ha emitido este domingo la entrevista completa desde prisión con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, quien ha insistido en su oferta de negociación que pasa sin poner condiciones previas, líneas rojas o ultimátums de ningún tipo. "Solo habrá consulta sobre aquello que se haya acordado. Si no se acuerda un referéndum de autodeterminación no se hará pero nosotros seguiremos reclamándolo", ha subrayado.

"Si no se acuerda un referéndum de autodeterminación, nosotros lo seguiremos defendiendo y no renunciaremos a celebrarlo", ha insistido una y otra vez el dirigente independentista ante las preguntas de Évole, que le reclamaba una respuesta sobre si esta es la condición para conversar con el Gobierno. "No nos levantaremos nunca de una mesa que sirva para hablar", ha replicado insistentemente Junqueras.

En cuanto a la posición de la otra parte, tampoco ha querido aventurar más allá de la comprensión previa: "El PSOE defenderá lo que tiene que defender, que es la unidad de España", ha admitido, antes de incidir en que "si en algún momento hay una posibilidad de llegar a un acuerdo sobre cómo consultar a los ciudadanos" es la línea sobre la que se moverá ERC.

Respecto a la campaña electoral que se avecina, Junqueras ha querido "reivindicar nuestro compromiso y nuestro trabajo en la calle y yo, que estoy en la calle, puedo demostrar mi compromiso". "Si alguien quiere hacer una campaña a cara de perro, que la haga", ha subrayado, evitando las críticas que el presidente catalán Quim Torra ha vertido contra sus socios de Gobierno desde que anunció que habría elecciones.

En cuanto a la posibilidad de un posible pacto de Gobierno con el PSC para la Generalitat de Cataluña, "una cosa es dialogar y otra gobernar con quien hace todo lo posible para que yo siga en la cárcel" y que "aplauden que yo esté aquí". En este sentido, ha recordado el día a día de los socialistas catalanes y ha subrayado: "El señor Sánchez no me conoce de nada, pero el señor Iceta sí, y él sabe perfectamente que yo soy inocente".

"Ha valido la pena lo que hemos hecho y estar en la cárcel es un paso más", se ha defendido el líder de ERC cuando se le inquirió no solo por su condición sino por haber pactado con Carles Puigdemont y su partido y por cómo ha terminado para cada dirigente la situación. De hecho, ha recordado que también hay cargos de la formación de Torra entre rejas.