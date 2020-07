Jupol se personará en la causa de las titulaciones de Criminología de la URJC.

El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, se personará en la causa abierta en un juzgado madrileño por posible fraude en la obtención del Grado de Criminología de la Universidad Rey Juan Carlos por parte de unos doscientos mandos del Cuerpo, para depurar responsabilidades. Se trata de los grados universitarios cursados entre 2013 y 2015, gracias a un acuerdo entre la Policía Nacional y la URJC, que el Tribunal Supremo declaró nulos en enero de 2019 y que fueron utilizados por decenas de inspectores de Policía para conseguir la titulación necesaria para su ascenso a comisarios.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo confirmó entonces la sentencia de la Audiencia Nacional que a su vez dio la razón al Ministerio de Educación en su decisión de no reconocer a un comisario el título de licenciado, ya que eran cursos de sesenta créditos y a distancia, frente a los requisitos de 180 créditos de un título medio o de los 240 créditos de una licenciatura. La Dirección General de la Policía aseguró que la decisión del Tribunal Supremo solo afectaba a un agente, y no al resto, ya que el resto de los mandos contaban con el Grado al haber obtenido los 240 créditos requeridos y no solo los 60 que logró el policía demandante.

En un comunicado Jupol anuncia este martes que el sindicato se personará en la causa que sigue el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid "para que se depuren todas las responsabilidades y no exista ningún tipo de irregularidad en el seno de la Policía Nacional, uno de los principales objetivos de este sindicato desde su creación".

Detalla que la denuncia interpuesta por un policía que solicitó investigar la concesión del Grado y retirar los títulos "corre ahora el riesgo de ser archivada, ya que el demandante se ha echado atrás y ha decidido presentar un escrito de desistimiento y retirar la demanda". Por eso, el sindicato ha pedido ser parte en el proceso judicial para que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades si hubo alguna irregularidad.

El Juzgado remitió en junio un oficio a la Universidad para que emplazara a los mandos que hicieron ese Grado entre 2013 y 2015 a comparecer y personarse como demandados en el Juzgado, en el plazo de nueve días, por lo que la URJC emitió una resolución el 29 de junio de 2020 en este sentido que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 7 de julio.