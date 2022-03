La Justicia anula la ordenanza de Ada Colau sobre la Zona de Bajas Emisiones

El veto de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de acceso a determinados vehículos a la ciudad ha sido anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El TSJC tumba la ordenanza del Ayuntamiento de Barcelona de diciembre de 2019 que aprobó la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), relativa a la restricción de la circulación en la capital catalana, a raíz de los recursos presentados por varias asociaciones. En seis resoluciones, la sección quinta de la sala de lo contencioso administrativo del TSJC resuelve de esta manera los recursos presentados por la Asociación Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias, el Gremio Provincial de Talleres de Reparación y Mantenimiento de Vehículos de Barcelona, la Federación Empresarial Catalana de Autotransporte de Viajeros (FECAV) o la Asociación de Empresarios de Transporte Discrecional de Cataluña (AUDICA), entre otras entidades.

La sala anula la Ordenanza Municipal aprobada en el Plenario del Consell Municipal en sesión de 20 de diciembre de 2019 que restringía la circulación de determinados vehículos en la ciudad y que es de aplicación inmediata, al entender que tiene deficiencias en su elaboración por la falta de informes determinantes y por ser excesivo en el ámbito geográfico de aplicación y en el tipo de coches excluidos. Las sentencias, que no son firmes y contra las que cabe interponer recurso de casación ante la misma sala, han contado con dos votos particulares concurrentes, es decir que, si bien estos dos magistrados han seguido la tesis mayoritaria favorable a anular esta ordenanza, lo han hecho con otros argumentos.

La opinión mayoritaria de los magistrados de la sala es que esta ordenanza del consistorio barcelonés incide "especialmente en los ciudadanos con menor capacidad económica" para renovar su vehículo, en las familias numerosas, en los residentes y en los colectivos empresariales con menos recursos para sustituir sus vehículos profesionales, como pueden ser autónomos, pymes o microempresas. "En el procedimiento de elaboración de la ordenanza, no se ponderan suficientemente las consecuencias económicas y sociales que pueden derivarse de estas medidas restrictivas" y no "se valoran alternativas o medidas menos restrictivas", sostienen los magistrados. Igualmente, aduce, no se han valorado los efectos de la ordenanza municipal sobre la competencia y el mercado, especialmente en los profesionales, empresarios y comerciantes cuyo negocio depende de su vehículo.

Para el ayuntamiento "sigue vigente"

El concejal de Emergencia Climática de Barcelona, Eloi Badia, ha aclarado que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona "sigue vigente" porque la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de este lunes que anula la ordenanza de la ZBE no es firme y estudiarán presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS). En rueda de prensa este mismo lunes, el responsable municipal de Emergencia Climática ha anunciado que mañana se reunirán con el resto de municipios implicados, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y la Generalitat para analizar la resolución del tribunal con los respectivos equipos jurídicos.

Badia ha expresado "sorpresa y perplejidad" por parte del Ayuntamiento ante la sentencia y ha criticado literalmente que apunta en una dirección contraria a las exigencias de los tribunales europeos. Ha explicado que hace pocas semanas respondían a un requerimiento de los tribunales europeos sobre las actuaciones que estaban llevando a cabo para proteger la salud de las personas relacionadas con la calidad del aire: "Los tribunales europeos nos alertan de que estamos incumpliendo los umbrales de la calidad del aire".

Por esta razón, ha asegurado que no preveían una noticia de este tipo y ha insistido en que Europa está en otra dirección: "La sentencia desprotege a los vecinos y vecinas que están sufriendo estos efectos de la contaminación del aire". Aunque ha descartado valorar a fondo el contenido de la resolución porque la habían recibido hacía pocos minutos, ha advertido de que esta sentencia tendrá efectos en el resto de municipios con ZBE, por lo que ha defendido trabajar "con unidad de acción" con el resto de instituciones implicadas.

El concejal ha defendido la herramienta de la ZBE porque ha sido "la más histórica y la más consolidada dentro del marco europeo" y también en el Estado. De hecho, se ha referido a la ley del Cambio Climático estatal que sitúa que las zonas de bajas emisiones serán obligatorias para los municipios de más de 50.000 habitantes a partir del año que viene.