JxCat augura que el resultado forzará a "hacer política" para "desbloquear"

JxCat ha indicado este domingo que los resultados que se entrevén esta noche electoral dirán que la "prisión y la represión" no son la solución para el conflicto catalán y forzarán a los grandes partidos a "hacer política" para salir del "desbloqueo". La candidata de JxCat por Barcelona Miriam Nogueras y el portavoz en el Parlament, Eduard Pujol, han comparecido en rueda de prensa en un hotel de Barcelona, donde el espacio posconvergente sigue la noche electoral, para valorar el sondeo de GAD3 para TV3, que apunta que podrían mantener los 7 diputados o perder uno.

Nogueras no ha valorado el dato para JxCat, pero sí ha subrayado, a nivel global, que todo indica que se volverá al "escenario donde los partidos españoles seguirán en el bloqueo, a no ser que empiecen a hacer política" y a entender que "encarcelar y reprimir no es la solución".

Por su parte, Pujol, con un punto de "prudencia" a la espera de resultados oficiales, ha remarcado que la "política española" tendrá que decidir si quiere "hacer política", ya que las urnas, ha augurado, dirán que "con prisión y represión los problemas políticos no encuentran solución".

Pujol y Nogueras han expresado su satisfacción por cómo ha transcurrido la jornada de este domingo, en la que se ha votado con "normalidad", lo que han dicho que "contrasta" con el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017, "la única vez que no se ha votado bien en Cataluña por decisión del Gobierno español".