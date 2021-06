La Abogacía del Estado pide al hijo mayor de Jordi Pujol 7 millones de euros

La Abogacía del Estado solicita a Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, la pena de 25 años de prisión por los delitos de falsificación en documento mercantil, cinco delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y un delito de frustración en la ejecución. Además pide el pago de 7.768.129,74 euros de responsabilidad civil por la defraudación del IRPF en los ejercicios comprendidos entre 2007 y 2012.

Los servicios jurídicos del Estado han presentado su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso La Información, en el que excluye al expresidente catalán de responsabilidad en el origen presuntamente ilícito de la fortuna de la familia Pujol. El entonces juez instructor de la Audiencia Nacional José de la Mata procesó a toda la familia por formar presuntamente una organización criminal para acumular un "patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas".

Todo ello, aprovechándose de su "posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas". Por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción pide nueve años de prisión para Jordi Pujol y hasta 29 años de cárcel para su primogénito.

La Abogacía del Estado destaca en su escrito, firmado por Rosa María Seoane, que la investigación ha puesto de manifiesto que a lo largo de los años los miembros de la familia Pujol allegaron grandes cantidades de dinero, prevaliéndose del cargo que el padre ostentó como presidente de la Generalitat de Cataluña, entre 1980 y2003. Unas "cantidades que distribuyeron entre sí los miembros de la familia, manteniéndolas ocultas a la Hacienda Pública sin tributar por ellas", si bien subraya que "la dirección operativa de la captación y distribución de los fondos fue asumida por Jordi Pujol Ferrusola junto con su madre, Marta Ferrusola Lladós", cuyo sobreseimiento provisional fue acordado el pasado mes de mayo por su situación médica.

A lo largo de 70 páginas, los servicios jurídicos del Estado detallan el 'modus operandi' y explican que hubo "sistemáticos repartos de dinero entre las cuentas andorranas de la familia vía transferencia o mediante ingresos en efectivo". "Lo habitual era que Jordi Pujol Ferrusola fuera el receptor inmediato de grandes sumas de dinero, tanto en efectivo como vía transferencia en sus cuentas" de la entidad Andbank y seguidamente realizada el traspaso de las cantidades a las cuentas que tenían el resto de sus hermanos y su madre en el mismo banco.

A ello, se suman los ingresos en metálico que se hacían directamente en cuentas de terceros, sin pasar por cuentas de sus titulares o el movimiento de capitales a otras jurisdicciones, algunas de ellas consideradas 'offshore', para garantizar al máximo la opacidad del dinero, indica la Abogacía del Estado. Asimismo, el escrito de acusación provisional apunta que se valieron de "mecanismos ilícitos de compensación internacional, con plena cooperación de los gestores de la entidad bancaria andorrana" y que recurrieron a los servicios de "cualificados profesionales o expertos en la creación de estructuras comerciales" para aflorar el dinero obtenido presuntamente de manera ilícita y su integración en negocios legales.

Para atribuir la dirección de toda este operativa al primogénito de Jordi Pujol y Marta Ferrusola, la abogada del Estado precisa que todos los miembros de la familia, simultáneamente, siguieron las instrucciones de éste y años después de abrir las cuentas en la antigua Banca Reig, las cancelaron, sacando el dinero en efectivo "para tratar de impedir la trazabilidad de los fondos", y moviéndolo a nuevas cuentas abiertas en BPA.

Continúa relatando el escrito que en un momento posterior, varios de los miembros de la familia, "organizadamente, y de acuerdo aparentemente con los responsables de la entidad bancaria", adquirieron estructuras societarias absolutamente opacas a las que transfirieron sus capitales, ocultándolos al fisco español. A finales de 2014, terminaron cerrando, simultáneamente, estas estructuras fiduciarias, si bien, previamente algunos miembros de la familia Pujol habían regularizado su situación tributaria, acogiéndose a la amnistía fiscal de 2012.

La Abogacía del Estado no acusa a los hijos del expresidente catalán Oriol Pere, Marta, Mireia y Oleguer, pero sí a Jordi y Josep. Sobre este último, indica que la declaración tributaria especial "de forma incompleta e inexacta" y que tuvo una ganancia patrimonial no justificada por el importe de 800.000 euros, ya que, a juicio de la acusación, no resulta acreditada por ningún medio y el préstamo entre éste y el empresario Jorge Barrigón Lafita con el que se pretende amparar este ingreso. Así, solicita 18 meses de prisión por un delito contra la Hacienda Pública correspondiente con al IRPF del año 2010, así como otros tres años de cárcel por falsedad documental.