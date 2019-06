La abogada de Forcadell acusa a Fiscalía de mentir y exagerar sus actuaciones 

La defensa de Carme Forcadell ha acusado a la Fiscalía de exagerar, magnificar e inventarse su conducta, lo que demuestra que se la juzga "por quien es" al asegurar que "ha aparecido en lugares donde no ha estado, ha hablado en lugares donde no habló, se han inventado tuits y se han mutilado declaraciones".

En su informe final ante el tribunal del procés, la abogada Olga Arderiu ha denunciado el agravio comparativo entre la expresidenta del Parlament, que está siendo juzgada en el Supremo por rebelión y se le solicitan 17 años de cárcel mientras que sus compañeros de la Mesa serán juzgados por desobediencia en el TSJ de Cataluña.

"No autorizó el referéndum, no arengó a las manifestaciones violentas ni a que hubiese violencia y lo que no se nos puede decir es que su papel fundamental es la creación de apariencia de legalidad porque (...) las leyes que se aprobaron el 6 y 7 de septiembre fueron presentadas por los grupos, admitidas a trámite por la Mesa, incluidas en el orden del día y aprobadas por el pleno", ha indicado.

Por ello, ha cargado contra los fiscales que la acusan "por quien es y no por lo que ha hecho", al manifestar que es "la única acusada" que aparece en el escrito del Ministerio Público de la que se nombra su cargo anterior a 2017, cuando era presidenta de la ANC, y también porque, pese a que no se le impute malversación, se le pide más pena que algunos exconsellers.

"Violencia normativa que no aparece en el Código Penal"

Arderiu, que ha presumido del carácter pacífico de su clienta, se ha adherido a los argumentos del resto de las defensas para negar la rebelión porque si "es imposible encajar los hechos en violencia física o intimidatoria, ya no les digo nada de la violencia normativa que no aparece en el Código Penal".

Negada la rebelión, la letrada ha señalado que "en el peor de los casos se puede ver si la conducta se incardina en una desobediencia", un delito que aceptan la mayoría de sus compañeros, aunque ella no lo asume porque, en su opinión, el Tribunal Constitucional ha criminalizado la actuación de la Mesa de la cámara catalana.

Además, ha continuado, el tribunal de garantías "había permitido debatir sobre la independencia con más de 20 resoluciones aprobadas" que "no se consideraban inconstitucionales porque no había mayoría para aprobarlas", de manera que su posterior actuación responde a "decisiones de oportunidad política".

Sobre las advertencias del TC, ha afirmado que "se habla de siete requerimientos pero es mentira. Recibió cinco que son tres de las que no importan dos", lo que la lleva a asegurar que "aquí se trata de exagerar o magnificar en todo momento la conducta de la señora Forcadell".

La abogada ha querido dejar claro que cuando se tramitaron las diferentes leyes o resoluciones claves del procés "ni la Mesa ni la presidenta tienen ninguna facultad para impedirlo" a lo que ha añadido que su "inviolabilidad (parlamentaria) no es una excusa para cometer delito, sino que es una garantía".

Para terminar, la abogada ha reiterado la enésima petición de libertad de Forcadell. "Lleva 446 días en prisión, ha colaborado en todo momento y existen medios menos gravosos, se nos ha dicho que la prisión era para asegurar su presencia en el juicio, que acaba hoy mismo".