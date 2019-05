La Audiencia Nacional da carpetazo a la causa contra Mario Conde por blanqueo

Fin de la causa penal contra Mario Conde en la Audiencia Nacional. Después de que el magistrado instructor Santiago Pedraz acordara archivar el procedimiento de manera provisional al no acreditarse los delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscal que se le imputaban al exbanquero, ahora la Sala de lo Penal respalda su criterio y zanja definitivamente las pesquisas.

La Sala acuerda esta decisión tras estudiar el recurso planteado por la Fiscalía Anticorrupción contra el sobreseimiento de esta causa a finales de octubre del año pasado. En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 expuso que, a tenor de toda la documentación recibida de las comisiones rogatorias a Suiza y de las conclusiones del peritaje de Hacienda, no se podía demostrar que el expresidente de Banesto hubiera cometido delito con la repatriación de 13 millones de euros desde Suiza.

Ahora la Sala confirma el archivo contra el banquero y otras 17 personas también investigadas en este procedimiento (entre ellas sus dos hijos) y determina de lo actuado hasta ahora se ha demostrado que los flujos de dinero proceden de unos fondos depositados en dos cuentas de Suiza y que provienen de una etapa anterior a la sustracción de fondos de Banesto. Los magistrados de la Sala se amparan en el resultado de las comisiones rogatorias enviadas al país helvético que obran en la causa así como por lo recogido en las sentencias de los casos Argentia, Trust y Banesto.

Los magistrados de la Sección Tercera también se hacen eco de un informe pericial que, tras el examen de todos los movimientos bancarios de las dos cuentas antes mencionadas, concluye que los ingresos se habían producido en marzo de 1987 y 1983; esto es, antes de que Conde empezara a trabajar en Banesto "y de que se hubieran producido las apropiaciones indebidas por las que fue condenado". Al respecto Conde negó haber cometido blanqueo de capitales tanto en su declaración en sede judicial en fase de instrucción en enero del pasado año, como en un escrito posterior remitido al Juzgado Central de Instrucción número 1.

En el mismo documento, al que tuvo acceso este diario, el expresidente de Banesto pidió el archivo de su causa y dijo que "jamás" le podrían juzgar por estos hechos que comenzaron investigándose en abril de 2016 en el marco de la operación Fénix. Para ello se basó principalmente en las conclusiones del peritaje hecho por Hacienda y que obra en el sumario del procedimiento. Precisamente el inspector de Hacienda José Hernani Lacasa explicó en fase de instrucción que no cometió delito de fraude fiscal en los ejercicios comprendidos entre 2010 y 2014 y que el origen del dinero fue investigado en otra causa.

Peritaje clave para el archivo

El experto expuso que no se produjo delito tributario puesto que durante los ejercicios que han estado bajo la lupa del investigador no constan incrementos patrimoniales ni ganancias de capital y, consecuentemente, no se generaron pagos de impuestos. Ahora la Sala dice que sus argumentos "no dejan duda para la interpretación" y que no tiene razones para no creer en el perito. Además, determina que no se han finalizado completamente algunas diligencias de instrucción que quedaban pendientes de practicar, tal y como expuso la Fiscalía Anticorrupción, y que éstas "han devenido innecesarias a la vista del resultado de las ya practicadas".

El magistrado Santiago Pedraz, por su parte, archivó provisionalmente la causa el pasado mes de octubre y determinó además que, no pudiéndose acreditar los anteriores delitos, tampoco se podía atribuir frustración de la ejecución y pertenencia a organización criminal ni a él ni al resto de investigados "dado que los mismos lo fueron en su carácter de partícipes en la supuesta trama imputada a Conde".