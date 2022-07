La Audiencia rechaza aplicar protección al testigo 'clave' del 'caso Iberdrola'

Nuevo giro en la pieza Iberdrola, que se integra en el conocido como 'caso Villarejo'. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha rechazado aplicar a José Antonio del Olmo, ex 'controller' de la compañía eléctrica, las medidas contempladas en la directiva europea sobre la protección de denunciantes, conocida como 'directiva whistleblower', tal y como solicitó su defensa, tras denunciar que la empresa que dirige Ignacio Sánchez Galán ha empleado una serie de "represalias" y "acoso" contra él. El magistrado instructor considera que no es necesario realizar dicha actuación, al tiempo que acuerda el archivo del procedimiento contra este exdirectivo.

Del Olmo se encontraba investigado en esta pieza separada número 17 de la macrocausa 'Tándem', si bien durante todo el tiempo ha sido para el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 un testigo 'clave'. Sus declaraciones y un documento que aportó, en el que denunció que la cúpula directiva de la compañía eléctrica conocía las supuestas irregularidades que se cometieron con la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo, sirvieron para la imputación (ya sin efecto) del presidente de la compañía y el equipo directivo de la época en la que se realizaron encargos al agente encubierto. Se trata de un informe que elaboró en 2004 y se 'guardó' bajo notario, que, según la firma vasca, no consta registrado internamente en la empresa, por lo que le acusó de haberlo redactado 'ad hoc' para perjudicar a la compañía.

Sin embargo, el juez considera que la querella por falsedad documental que Iberdrola interpuso contra el que fuera su jefe de Control Corporativo no tiene vigencia, ya que el delito habría prescrito. La acción judicial se interpuso en los juzgados de Bilbao, pero finalmente acabó en la Audiencia Nacional en julio de 2020, después de que se inhibiera a su favor. En esta línea, el magistrado ha rechazado la ampliación de la acusación que la compañía eléctrica presentó contra este exresponsable por los delitos de revelación de secretos y revelación de datos reservados de persona jurídica.

En un auto, con fecha de este martes, el juez García Castellón explica que, en su opinión, la directiva europea sí sería "susceptible de aplicación, pues los negocios investigados, el objeto de esta pieza separada, y que, presuntamente, se concertaron con la organización criminal dirigida por Villarejo, pudieron tener efectos en la competencia, en el ámbito del mercado interior comunitario". Ahora bien, recuerda que la norma aún no ha sido aprobada por el legislador español ni publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), "por lo que no existe norma interna en vigor sobre la materia".

Aún así, el instructor señala que aun cuando la directiva europea no haya sido transpuesta en el plazo previsto, los jueces sí pueden revisar si se debe aplicar las medidas previstas para un caso concreto. Así, tras revisar la situación de Del Olmo y analizar si se dan las "condiciones" para reconocerle la 'protección', el magistrado García Castellón entiende que "no puede reconocerse" este derecho. No obstante, aclara la situación procesal del ex 'controller', atendiendo a los considerandos de la normativa europea, que prevén que si el denunciante tiene documentos que demuestren irregularidades debe gozar de inmunidad frente a la responsabilidad civil, penal, administrativa o laboral.