La banda de Manolo y Patricio: con 60 años y dando 'palos' de 90.000 euros

Manolo y Patricio son dos históricos atracadores de nacionalidad española que ahora, con 64 y 60 años, dan 'palos' de 90.000 euros. Segundos antes de que perpetraran su último asalto a una sucursal bancaria el pasado día 9 en El Villar de Amedo (La Rioja) fueron detenidos por agentes de la UCO de la Guardia Civil 'in fraganti'. Habían inspeccionado el terreno, como siempre, y se bajaron de su coche con matrículas falsas disfrazados como en los otros tres atracos que se les atribuyen. Ahora tendrán que colgar la peluca con la que uno de ellos engañaba a los empleados del banco para conseguir entrar mientras el otro esperaba para colarse pistola en mano. Ninguno puso resistencia. Uno cumple condena en tercer grado por hechos similares y el otro ya había sido detenido por el mismo grupo de agentes en el año 2010. Ambos daban atracos desde los años 80.

El teniente Fernando Delgado, de la sección delincuencia organizada de la UCO, relata como ha sido la operación bautizada como Praedova "praedo por significar saquear y 'va' por ser Valladolid donde tubo lugar el primero de los supuestos atracos". Así, estos vecinos de Miranda de Ebro y Bilbao no contactaban después de los atracos pero sí lo hacían cuando pretendían planear uno nuevo. Uno recogía al otro de madrugada y se dirigían en busca de una sucursal que estuviera alejada de calles con mucho transito pero al mismo tiempo cercana a una autovía de fácil acceso para escapar. Analizaban las medidas de seguridad con las que contaba así como los horarios de apertura y cierre. Su último objetivo estaba en el municipio riojano de El Villar de Arnedo. A primera hora de la mañana del pasado 8 de julio se dirigieron a una sucursal de esta localidad que cumplía con todos sus requisitos.

Atraco a una sucursal / Guardia Civil

Aparcado quedó el vehículo con el que se desplazaban en el viaje pero al que metros antes de cometer el asalto cambiaron las matriculas por otras robadas sustraídas en las inmediaciones del minicipio, evitando así una posible relación con los hechos. De él se bajaron disfrazados para ocultar su identidad bajo pelucas, gafas, pasamontañas y guantes. Se creían listos, pero en esta ocasión otros fueron más listos. Ni se imaginaban que estaban siendo sometidos a una estrecha y discreta vigilancia por parte de los agentes encargados de esta investigación.

Entraba siempre primero el que llevaba la peluca. / Guardia Civil

Cuando pusieron rumbo a la sucursal, antes de entrar y con el fin de evitar un evidente y real peligro para la vida e integridad personal de empleados y clientes que pudieran encontrarse en el interior de la entidad, los agentes procedieron a su detención en el mismo instante en que se disponían a acceder a la misma para lo que se cortó con la participación fundamental de la Unidad Especial de Intervención (U.E.I.) de la Guardia Civil.

De no ser así hubieran seguido al pie de la letra su modus operandi. "Primero entra el que lleva la peluca", relata Delgado. Llama la atención de los empleados del banco por sus gafas y guantes, pero no le impiden su entrada porque puede ir disfrazado por cualquier motivo. En cuanto se abre la puerta el que también accede es su compañero, ya con su pasamontañas y una pistola que siempre llevan en sus atracos, un arma corta de calibre 9 mm. de color plata. Con ella amenazan a los empleados para que les abran la caja fuerte -y si no era posible se conformaban con la caja de atención al público-. "Se suelen llevar algún DNI de los que se encuentran en la sucursal como amenaza para evitar que llamen a la policía porque en el documento consta su domicilio".

Los atracadores pedían abrir la caja fuerte / Guardia Civil

A Manolo y Patricio les constan numerosos antecedentes por robo con violencia e intimidación en entidad bancaria, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal y serían los presuntos autores de tres atracos en Navarra, Zamora y Valladolid, en los pasados meses de febrero, marzo y mayo, respectivamente, habiendo generado una gran alarma social por la peligrosidad y contundencia de su ejecución.