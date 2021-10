La entrega de 'El Pollo' Carvajal no decae por su cita en la causa de Podemos

Hugo Carvajal, alias 'El Pollo', volvió a ser protagonista en los medios de comunicación hace mes y medio cuando la Policía Nacional le detuvo en un piso de Madrid donde se encontraba oculto de la Justicia desde que en noviembre de 2019 se acordó su entrega a Estados Unidos por presuntos delitos de tráfico de armas y de drogas. Recurrió a la cirugía estética y a complementos de disfraz para pasar desapercibido, pero la DEA le encontró e informó a las autoridades policiales españolas para que procedieran a su arresto el pasado mes de septiembre. Desde entonces, y ya en prisión, el exjefe de la Inteligencia Militar de Venezuela ha tratado de frenar su extradición intentado colaborar con la Justicia con la aportación de distinta documentación. Un hecho que ha provocado que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón reabra un frente judicial archivado en 2016 sobre la presunta financiación irregular de Podemos y le cite a declarar como testigo el próximo 27 de octubre, si bien esta comparecencia no impedirá su extradición.

Fuentes jurídicas consultadas por La Información explican que la declaración prevista ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 no afecta en nada a la decisión que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha tomado este miércoles para hacer efectiva su entrega a las autoridades estadounidenses, ya que no se encuentra imputado en ninguna causa que no sea la relacionada con su proceso de extradición. Su citación en el caso reabierto por la supuesta financiación irregular de Podemos a través de la Fundación CEPS, considerada el origen del partido, es en calidad de testigo, por lo que no habría ningún obstáculo legal que permita retrasar la extradición hasta que se resuelva el asunto.

En este sentido, en caso de que la entrega aún no haya tenido lugar en la próxima semana, y que el magistrado instructor mantenga en pie la cita judicial, la declaración podrá llevarse a cabo tal y como estaba prevista, habilitando los cauces previstos para el caso de los traslados desde los centros penitenciarios o por medios telemáticos, según indican las fuentes consultadas. No obstante, indican que este proceso, que ya se ha puesto en manos de la Unidad de Cooperación Policial Internacional para que materialice la entrega, suele realizarse con rapidez, por lo que, de ocurrir así, el instructor tendría que recurrir a los mecanismos de la cooperación judicial internacional para poder escuchar la versión de Carvajal sobre la financiación de Podemos.

Tras su detención, 'El Pollo' Carvajal se ofreció a revelar datos con el fin de buscar una 'salvación' para no tener que responder ante la Justicia estadounidense. En este sentido, tras pedir al juez García Castellón declarar de forma voluntaria en el marco de una causa sobre terrorismo internacional, ha hecho llegar documentos sobre supuestos contratos del despacho del ex juez Baltasar Garzón con la petrolera venezolana PDVSA, cuya veracidad ha sido negada por el bufete; y archivos que acreditarían los pagos de los gobiernos de Venezuela a miembros del equipo fundacional de Podemos.

En base a estos últimos papeles, y tras haber escuchado al jefe de los servicios de inteligencia de Chávez y Maduro el pasado 20 de septiembre, el magistrado ha decidido reabrir una causa en la que se investigó si la formación 'morada', entonces liderada por Pablo Iglesias, recibió fondos desde Venezuela e Irán. Estas diligencias fueron archivadas por el también juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal -que entonces era el refuerzo de García Castellón- tras asumir el criterio de la Fiscalía, que describió el informe denominado Pisa en el que se desvelaba esta supuesta financiación como "un conjunto desordenado de reproducciones de noticias" publicadas en prensa. Además, señaló que dicho documento, cuya autoría se atribuyó a la Dirección Adjunta Operativa de Eugenio Pino, carecía además de "cualquier membrete oficial" que acreditara su carácter policial.

Detenido por primera vez en 2019

El periplo judicial de Carvajal comenzó en abril de 2019 cuando fue detenido por primera vez tras entrar en España con pasaporte falso y detectarse que había una orden de busca y captura contra él emitida por Estados Unidos, que desde 2008 le acusa de colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para introducir drogas en el país. Se tratarían de hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, cuando presuntamente habría pertenecido al llamado 'Cártel de los Soles' y mientras "ocupaba cargos al más alto nivel en el Gobierno" venezolano. El exjefe militar 'chavista' pasó cinco meses en prisión hasta que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resolvió su situación, acordando en septiembre de 2019 denegar su entrega al entender que la reclamación de la Justicia norteamericana respondía a una "motivación política". Tras ello, los magistrados le pusieron en libertad.

Pero un giro en los acontecimientos hizo que Carvajal se convirtiera en prófugo de la Justicia tan solo dos meses después. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimó el recurso de la Fiscalía y rectificó la decisión adoptada anteriormente por los magistrados de la Sección Tercera, ordenando de nuevo la captura del exgeneral venezolano para poder cumplir con la petición de Estados Unidos. Aunque fue entonces cuando desapareció del mapa, 'El Pollo' estaba pendiente de otra vía abierta para intentar no ser extraditado: una petición de asilo que el Ministerio del Interior le denegó poco después, precisamente en ese mismo mes de septiembre. No obstante, la noticia del rechazo de 'protección' no le llegó nunca al militar, pues cuando se comunicó al centro de penitenciario en el que estuvo interno, él ya no se encontraba allí.

La 'pelea' por el asilo

Tras su detención el pasado 9 de septiembre en un piso de Madrid, la Audiencia Nacional estaba esperando que el Gobierno hiciera firme la denegación de la petición de asilo, después de que la defensa de Carvajal presentara un recurso de reposición contra esa decisión. Tras comunicarse de nuevo la negativa, la Sala de lo Penal ha cerrado el trámite de la extradición y le ha puesto a disposición de la Unidad de Cooperación Policial Internacional para que haga efectiva su entrega. El que fuera jefe de la contrainteligencia venezolana aún puede pelear en los tribunales su petición de asilo, pues puede recurrir la resolución administrativa en su contra ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, si bien, según indican las fuentes jurídicas consultadas, se tratan de procedimientos totalmente distintos, por lo que no paralizaría el proceso de extradición.

Una pequeña posibilidad se abriría con la petición de medidas cautelares para tratar de suspender el proceso de extradición mientras se resuelve el asunto del asilo, pero las mismas fuentes apuntan que éstas seguramente no prosperarían y además tendrían que plantearse antes de que el trámite de entrega se haga efectivo. Tampoco lo paralizaría el recurso que todavía está pendiente por resolver en el Tribunal Supremo contra la decisión del Consejo de Ministros de marzo de 2020 por el que aprobó la puesta de Carvajal en manos de la Justicia estadounidense, indican las mismas fuentes. Una decisión que se tomó en un momento en que el militar 'chavista' estaba ya en paradero desconocido.