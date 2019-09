La familia de Fernández Ochoa despide hoy a la medallista en un acto público

Han pasado dos días desde que encontraron el cadáver de la histórica del esquí español Blanca Fernández Ochoa y, aunque aún no se conocen los resultados definitivos de la autopsia, la familia ha decidido despedir a la medallista olímpica en Cercedilla, en plena sierra de Madrid. El velatorio será público, pero solo los más allegados podrán asistir a la despedida de la deportista, cuyos familiares esparcirán sus cenizas tras el velatorio por el monte de Siete Picos, "su montaña preferida".

Los familiares, que recibieron los restos de Blanca este viernes, cumplirán así su deseo, según ha explicado su hermana Lola, quien ha dicho que están "todos destrozados" y que la identificación no ha sido fácil porque "llevaba muchos días a la intemperie". Esta, ha querido responder a las especulaciones sobre las causas de la muerte, y ha afirmado: "Me da exactamente igual cómo haya fallecido, lo duro es que ha fallecido y hasta ahora todo el mundo se ha portado fenomenal, el caso es que no está, cómo ha sido, por qué lo ha hecho o por qué no lo ha hecho".

A las 17.40 horas y una vez recibido el visto bueno del juez de Collado Villalba que lleva el caso, han salido del Instituto Anatómico Forense de Madrid los servicios funerarios encargados del trasladar el cuerpo al tanatorio Cercedilla, donde mañana se abrirá de 9 a 21 horas el velatorio. De momento, el ministro de Cultura y Deporte en funciones, José Guirao, y la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda, han anunciado que acudirán a acompañar a la familia cuando la medallista sea despedida en el tanatorio. Han sido los propios parientes quienes han confirmado a Efe que el velatorio sería público, pero que el último adiós se haría en la intimidad.

"La despedida la haremos en familia. Parece que ella quería que la incinerasen y esparcir los retos en Siete Picos, que era su montaña preferida. Haremos una bonita excursión todos los hermanos y echarnos unas risas que era lo que a ella le gustaba", ha comentado Lola Fernández Ochoa.

La búsqueda del miércoles, una jornada crucial

El cuerpo sin vida de la medallista olímpica fue hallado este miércoles, después de que un vecino de Cercedilla informase a los agentes de que hacía unos días se había cruzado con la esquiadora, poco antes de que se perdiera su pista. El hombre aseguró que esta, tras besar la estatua de su hermano, se había santiguado y le había comunicado que se disponía a caminar hacia el escarpado pico de La Peñota. La noticia movilizó el dispositivo hacia la montaña pero, antes de que los efectivos pudieran peinar el área, un agente de la Guardia Civil fuera de servicio halló un cadáver que poco después fue identificado como el cuerpo de la histórica del esquí español.

Francisco Borreguero, sargento de la Guardia Civil, y su perra Xena, un pastor alemán de tres años, habían salido a pasear en su día libre para tratar de ayudar en la misión de rescate. Sobre las 12.30 horas del miércoles se encontraban en un lugar cercano a la ladera norte del pico, justo en el borde del área de búsqueda y a unas dos horas del punto en el que hallaron el vehículo de la desaparecida, estacionado al menos desde el 25 de agosto en Las Dehesas de Cercedilla. La frondosidad de este terreno, en el límite provincial de Madrid y Segovia, había impedido a los drones tomar imágenes pero el animal, que junto con su dueño forma parte del Servicio Cinológico del instituto armado, dio con el cuerpo de la esquiadora.

Un dispositivo sin precedentes

Para reforzar las batidas sobre el difícil terreno, se desplegaron siete drones equipados con la más avanzada tecnología de captura de imágenes, que se sumaron a los helicópteros que ya sobrevolaban el terreno pautado. Las patrullas de perros adiestrados para el rescate fueron cruciales dada la complejidad del relieve "escarpado, de vegetación muy espesa, con ríos, afloramientos de rocas", según aseguraban los propios agentes del GEO (Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional).

El despliegue de medios, humanos y técnicos, por tierra y por aire, arrancó el domingo 1 de septiembre, y se ha convertido en el mayor dispositivo de búsqueda que se ha dado nunca en la historia de la Comunidad de Madrid. Hasta cien agentes de la Policía Nacional, otro centenar efectivosd e la Guardia Civil, veinticinco profesionales del cuerpo de Bomberos han contribuido a la búsqueda de Fernández Ochoa. Además, la afluencia de voluntarios, tanto ciudadanos como miembros de Protección Civil, han apoyado el rastreo durante estos días.