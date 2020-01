La guerra de la comunicación entre el PSOE y UP: quién sale mejor en la foto

En 1944 las tres grandes potencias que estaban a punto de vencer en la Segunda Guerra Mundial (Estados Unidos, la URSS y Gran Bretaña) se reunieron en Yalta (Rusia) para repartirse el mundo.

Stalin, Churchill y Roosevelt se dejaron hacer una foto que dio la vuelta al planeta. En el centro, Roosevelt representado a Estados Unidos. A su izquierda, Stalin. Y a la derecha de Roosevelt estaba Churchill, cuyo país jamás habría podido ganar la guerra sin EEUU.

Roosevelt parecía el ganador. Estaba en el centro, vestido con una capa oscura que le hacía destacar. Pero hubo un detalle que no se percibió en la foto: no aparecía la silla de ruedas en la que solía desplazarse. De hecho, muchos norteamericanos desconocían que su presidente había padecido polio cuando ya era adulto y no sabían que iba en silla de ruedas. Fue un triunfo de la comunicación política porque en los momentos relevantes, el pueblo da mucha importancia a los símbolos, aunque sea subliminalmente. Y Roosevelt no podía aparecer como un tullido frente al mundo. Tenía que aparecer como el verdadero ganador: en el centro y sin silla de ruedas.

En las últimas semanas, el PSOE y Unidas Podemos están tratando de aparecer en su proyección pública como los verdaderos ganadores del pacto de gobierno.

En teoría el ganador sería Pedro Sánchez. Hace dos años presentó una moción de censura que tumbó al gobierno de Rajoy. Luego ha resistido dos elecciones, al final de las cuales ha salido como el partido con más votos. Pero no los suficientes. Por lo cual ha tenido que pactar con otros partidos, principalmente con Unidas Podemos, un partido de extrema izquierda, cuyo líder, Pablo Iglesias, dirige una máquina de propaganda temible. El temor de los socialistas era que esa maquinaria les fuera a pasar por encima, haciendo parecer a Pablo Iglesias más poderoso que Pedro Sánchez.

Y así fue: en la primera foto pública de ambos el ganador fue Pablo Iglesias. El 13 de noviembre pasado a las 14.20 horas anunciaron por primera vez su alianza en un salón del Congreso reservado con prisas. La prensa, las cámaras y el país entero les estaba observando. Tras la firma, Pablo Iglesias abrazó a Pedro Sánchez y cerró los ojos. No era para menos: Unidas Podemos, un partido que había perdido el 20% de los diputados en las elecciones del 10 de noviembre, lograba convertirse en aliado de gobierno.

Los expertos en lenguaje no verbal e interpretación de microgestos se fijaron en Pedro Sánchez. En la foto del abrazo no parecía muy contento. "Las palabras de Sánchez no eran muy congruentes con su comunicación no verbal", escribía para 20minutos la psicóloga Alicia Martos. "Por más que repitiera que el proyecto era muy ilusionante no puede dejar de filtrar malestar, represión e ira contenida con el gesto de labios fruncidos con presión al terminar su frase, esta acción muscular no se relaciona en modo alguno con la expresión de la ilusión, la alegría, el orgullo o la esperanza, está tenso".

Sánchez parecía esos entrenadores de fútbol que tras un partido intenso frente a un equipo de segunda, solo logran un ridículo empate.

Aquel mismo 13 de noviembre, la prensa empezó a filtrar que Unidas Podemos había asegurado una vicepresidencia y tres ministerios. ¿Quién lo había filtrado? La respuesta se deduce de una máxima latina: Qui prodest. ¿A quién beneficiaba esa filtración? Beneficiaba a Pablo Iglesias, que surgía ante los deprimidos votantes de su partido como un ave fénix de la política: "Veis, chicos: perdimos diputados pero hemos llegado al gobierno".

El PSOE se imaginaba todo de lo que era capaz Iglesias de modo que ese mismo día, mientras se anunciaba el acuerdo, también se revelaba que una vicepresidencia iba a parar a las manos de Nadia Calviño, la ministra de Economía, ortodoxa eurócrata "semper fidelis" a Bruselas y a los controles de gasto. Mensaje a la nación: él tiene una vicepresidencia per nosotros el dinero. Era sobre todo, un mensaje a los empresarios.

La maquinaria de Unidas Podemos es hábil pero la del PSOE tiene más de cien años. La estrategia de comunicación del partido de Pedro Sánchez ha consistido en ceder parte del poder a sus aliados, pero darles la tarta dividida. Ministerio de Consumo, pero no de Sanidad. Ministerio de Trabajo, pero no de Seguridad Social. Ministerio de Universidades, pero no de Ciencia e Innovación. Se recuperaba el Ministerio de Igualdad, disuelto en 2010.

Y por último, no una vicepresidencia ni dos. ¡Cuatro! Una jugada que ha pillado por sorpresa al líder de Unidas Podemos, quien esperaba tres vicepresidencias, no cuatro. Lo peor es que Iglesias se enteró por los medios de comunicación gracias a una filtración del equipo de Pedro Sánchez.

De esta forma, aparece diluido el poder de Pablo Iglesias. Así lo dejó caer Esther Palomera en eldiario.es: Pedro Sánchez tomó esta decisión por "el temor a que su socio ocupe demasiado foco y espacio en la coalición". La analista política lo calificaba como 'tarjeta amarilla', es decir, "significa que el jugador -en este caso Pablo Iglesias- puede seguir el juego, pero si persiste en hacerlo al margen del reglamento y es amonestado por segunda vez, será expulsado del campo".

En este nuevo gobierno de dos partidos se corre el riesgo de que se convierta en un juego de filtraciones. Parece como si no hubiera servido de nada el documento firmado por los dos partidos días antes, por el cual ambas formaciones se prometen consultarse todo antes de tomar una decisión. En uno de los puntos hablan de "coordinar y programar, de forma consensuada, las acciones de comunicación de las iniciativas de desarrollo del programa común de gobierno".

Un documento que podría ser calificado como "el chiste del dentista", aquel en el que un paciente prende por sus partes al dentista antes de que este empiece a taladrarle la boca y le advierte: "No nos haremos daño, ¿verdad, doctor?".

El mensaje nada subliminal que ha querido enviar Pedro Sánchez con las sorprendentes cuatro vicepresidencias es que ellos tienen el poder. Es más tienen la economía: Hacienda, Economía, Industria y hasta la caja de la Seguridad Social. De hecho eso fue lo que resaltaron los medios de información. "Sánchez dibuja un consejo de ministros con un marcado acento económico", decía El País. "Pedro Sánchez recupera la iniciativa", decía eldiario.es, un medio que tiene estrecha relación con los líderes de ambos partidos y al que no se puede acusar de malinterpretar la realidad.

A Pablo Iglesias y Unidas Podemos no le han hecho gracia las filtraciones y los goteos de noticias. Pero han decidido aceptarlo porque, guste o no, ellos forman parte del gobierno. Hace pocos meses ni siquiera soñaban con esto.

Quizá no se han dado cuenta de que la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, se va a encontrar

con una desagradable sorpresa dentro de dos semanas: el próximo día martes 28 de enero el Instituto Nacional de Estadística informará de la evolución del desempleo en el cuarto trimestre de 2019 y de todo el año pasado. Van a ser los peores datos de empleo de los últimos siete años y ella tendrá que dar la cara. La ministra de Empleo de Unidas Podemos tendrá que preparar una buena estrategia de comunicación para explicar a los españoles que la economía ya no crea empleo como antes. Lo destruye.