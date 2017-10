La histórica manifestación en la prensa mundial: "Contra la revolución egoísta"

Varios medios de comunicación europeos y estadounidense se han hecho eco en sus ediciones digitales de la manifestación a favor de la unidad de España en las calles de Barcelona.



En Reino Unido, Bloomberg abría su portada con el titular 'Los negocios catalanes se unen a los manifestantes en un mensaje a favor de España' y la BBC tenía como primer titular las palabras de Rajoy sobre que una declaración de independencia "no tendría efecto" acompañada de una imagen de los manifestantes con una pancarta que reza 'Catalanidad es hispanidad'.

Por La Información MIRA TAMBIÉN Puigdemont seguirá adelante con la DUI: "Aplicaremos la ley del Referéndum"

Además, el Financial Times publica en su información internacional la "amenaza" de Rajoy de suspender la autonomía, acompañada del subtítulo: 'Decenas de miles se unen a las protestas reclamando paz y diálogo'. Además, The Guardian lleva entre sus noticias más leídas en la información internacional la noticia 'Catalanes a favor de la unidad toman las calles para condenar la "revolución egoísta"'.



En EEUU, The Wall Street Journal publicaba también en portada la noticia 'Miles marchan en Barcelona contra la independencia de Cataluña" y el titular de The Washington Post ha sido 'Una gran muchedumbre marcha contra la secesión de Cataluña'. Por su parte, Los Angeles Times ha publicado que 'Miles marchan en Barcelona contra la Secesión de Cataluña'.

Por David Aragonés MIRA TAMBIÉN La mayoría silenciosa de Cataluña alza la voz por la libertad y la unidad de España

Mientras, en Francia Le Monde abría su portada digital con la información 'Cientos de miles desfilan en Cataluña en contra de la independencia' y Le Parisien publicaba una noticia que reza 'En Cataluña, los antiindependencia se manifiestan en masa'. A su vez, Le Figaro ha titulado 'Barcelona: los partidarios de la unidad en las calles'.



En Alemania el Frankfurter Allgemeine se hacía eco de la manifestaciones de este sábado bajo el lema 'Hablemos - Parlem' en varias ciudades españolas y el Berliner Zeitung a la de este domingo en Barcelona, con el título 'Viva España. Miles de catalanes protestan contra los planes de independencia'.

Por La Información MIRA TAMBIÉN Pablo Iglesias, abucheado en la estación de Sants por manifestantes

En Italia, el periódico La Reppublica llevaba en su portada digital el titular 'Desfila la Cataluña que no quiere la secesión", e Il Messagiero publica la noticia 'Cataluña: un millón en las calles para la manifestación unionista más grande'. Il Corriere della Sera, a su vez, ha titulado la información: 'Llenazo en la marcha unionista en Cataluña y Rajoy tuitea: "No estáis solos"'.