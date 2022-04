La ICC acusa a los comisionistas de las mascarillas de falsificar el contrato

El modelo de contrato usado en la compraventa de material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid es falso. Así lo ha indicado la Cámara de Comercio Internacional (ICC) en un comunicado hecho público este miércoles en el que asegura que el contrato que Alberto Luceño y Luis Medina, investigados por el 'pelotazo' de las mascarillas', aportaron para acreditar que eran "agentes exclusivos" de la empresa de Malasia liderada por San Chin Choon, que fue contratada por el Ayuntamiento de Madrid como proveedora de las mascarillas, está basado en "un falso modelo" atribuido a dicha organización internacional.

En concreto, se trataría de un contrato en el que ambas partes acuerdan trabajar conjuntamente para el suministro de un producto, que en este caso, según consta en el sumario del 'caso Mascarillas', sería para carne, azúcar o productos de protección sanitaria. Según afirma la ICC, los documentos en los que aparecen las firmas de Luceño y Medina no son auténticos, ya que se incluyen de forma "no autorizada" el antiguo logotipo del organismo. Asimismo, añade que el texto que se refleja en los mismos "no se corresponde con ningún modelo de documento avalado por la ICC", pues no se debería plasmar "ningún criterio sobre la cuantía de la comisión que corresponda al intermediario, y no existe ninguna pauta internacional que cuantifique ese importe".

Así lo explica Jordi Sellarés, secretario general de ICC España, en la nota de prensa, en la que recuerda que hace ya 15 años que el organismo comenzó a detectar una "ola de ficticias atribuciones a su institución de ese falso modelo de contrato", al que se le da el "pomposo nombre" de 'Non circumvention non disclosure agreement" (No Divulgación , No Elusión y Trabajo). Fue por ello por lo que la Comisión de Práctica Comercial Internacional del ICC se vio obligada a elaborar un modelo de contrato de intermediación ocasional" mucho más simple, claro y lógico", que lleva el título de "ICC Occasional Intermediary Contract Model". En este documento estándar no se incluyen las comisiones pactadas.

El juez de Madrid Adolfo Carretero ha imputado a Medina y Luceño, entre otros delitos, por falsedad documental tras constatar las sospechas de la Fiscalía Anticorrupción de que presuntamente manipularon los documentos aportados al Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida para convencer de su capacidad de conseguir mascarillas, guantes y test rápidos al inicio de la pandemia, así como a las entidades bancarias para justificar el ingreso de hasta 6 millones de dólares en comisiones. En concreto, de este total, Luceño recibió 5 millones, mientras que Medina obtuvo el millón restante.

Según indicó el fiscal Luis Rodríguez Sol en su escrito de auxilio judicial (comisión rogatoria) a las autoridades de Malasia para localizar al dueño de la empresa proveedora del material sanitario, San Chin Choon -quien se ha negado a colaborar con la investigación-, destacó posibles irregularidades que detectó que en la batería de documentos aportados por los investigados. Así, señaló que en el mencionado acuerdo de confidencialidad, que se acompaña de un contrato para el pago de comisiones, aparecen junto al membrete de la ICC el de otras instituciones "que nada tienen que ver con las operaciones documentadas". Entre ellos se encuentra el del FBI, la agencia federal de investigación de los Estados Unidos, o la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol).

Declaración ante el juez

Medina y Luceño declararon este lunes ante el titular del Juzgado de Instrucción de Madrid número 47, Adolfo Carretero, como investigados por presuntamente haber estafado al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de mascarillas, guantes de nitrilo y test rápidos Covid-19 en marzo de 2020, durante la primera ola de la pandemia. Ambos defendieron la legalidad de la operación, así como las comisiones que cobraron por su intermediación. Luceño llegó a indicar sobre este punto que el porcentaje que le atribuye la Fiscalía Anticorrupción es incorrecta y apuntó que obtuvo un "47%" de ganancias, proporción que, en su opinión, es un "porcentaje normal" en su sector.

El magistrado preguntó sobre la condición de "agentes exclusivos". Ambos investigados trataron de explicar la normalidad en dicha calificación y negaron la falsificación de los documentos. En este sentido, Luceño aseguró que tiene documentación firmada por San Chin Choon que corrobora que así le designó y que, bajo dicho 'título' actuó en la operación comercial con el Ayuntamiento de Madrid. El papel de Medina fue el del "facilitador" del contrato con el consistorio, explicó.

Una argumentación similar a la de Luceño dio el otro investigado, conocido en el mundo de la prensa rosa por ser hermano del actual duque de Feria. Preguntado sobre por qué aparece como "agente exclusivo" de Leno Marketing en los documentos entregados al banco para justificar el origen de su comisión, Medina señaló que es un mero "formalismo" para acreditar que ha estado colaborando con la empresa pagadora, ya que fue quien consiguió el contacto de Elena Collado, la encargada en el consistorio madrileño para la compra del material sanitario.