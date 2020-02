La jefa anticorrupción de Iglesias se aleja de Podemos tras la crisis con Calvente

La crisis de los abogados que fueron despedidos por Podemos entre denuncias de irregularidades sigue generando consecuencias para la vida interna del partido. La responsable de Anticorrupción y secretaria de Acción Institucional, Gloria Elizo, que trabajó junto a José Manuel Calvente y Mónica Carmona, dejará la dirección de Podemos tras la celebración de Vistalegre 3. Una decisión que ha tomado ella misma, según aseguran fuentes de su entorno, por el "cansancio" y para "dejar paso a otros". Aunque, a la vez, Pablo Iglesias tampoco tenía previsto contar con ella en su nueva candidatura a secretario general, como señalan otras fuentes consultadas.

Esto supone que las cuestiones que implicaron a Calvente y Carmona, exresponsables de Protección de Datos y Cumplimiento Normativo de Podemos respectivamente, sigan coleando internamente. La marcha de la también diputada y miembro de la Mesa del Congreso se ha confirmado con la publicación de la lista de Iglesias para la gran asamblea del partido. Su cercanía al abogado, despedido entre acusaciones de acoso sexual a una compañera, ha sido clave para que no pusiera problemas a su adiós a la cúpula que volverá a liderar el ahora vicepresidente segundo del Gobierno. A lo que hay que sumar su desacuerdo con la línea marcada en los últimos años por sus compañeros. Sobre todo desde la llegada de Alberto Rodríguez a la secretaría de Organización.

Durante los últimos años, Elizo ha estado vinculada al departamento jurídico de los morados, en el que compartió despachos con Calvente y con el responsable del área, Alejandro Gámez. Desde este puesto, ha trabajado en casos como Tándem, en el que Podemos está personado por la trama en torno al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Una causa en la que se implicó por completo para defender los intereses de los morados, que acusan al policía de utilizar su red para espiar a Pablo Iglesias y de utilizar las 'cloacas del Estado' para difamarles. El responsable principal de este asunto era Calvente, que contó con ella como principal colaboradora para preparar la estrategia judicial al respecto.

Elizo también ha sido compañera en el caso Villarejo de Marta Flor, la letrada que fue acusada por Calvente de mantener una "relación íntima" con un fiscal anticorrupción, lo que colisionaba con su labor de abogada del partido. En concreto, el exjefe de Protección de Datos de los morados aseguró que Flor decidió "anteponer sus relaciones íntimas con el Fiscal de un asunto importante de anticorrupción a su trabajo como abogada del partido como acusación popular dentro de ese asunto". Una comunicación que hizo llegar a Alberto Rodríguez, en el que señalaba que Flor estaba "poniendo en riesgo la estrategia procesal del partido y desatendiendo las indicaciones de su responsable y del resto de compañeros que le indicaban que era incompatible mantener esa relación siendo abogada designada en el asunto, puesto que comprometía el proceso".

Según el entorno de Elizo, esta va a centrarse en su labor de la vicepresidencia segunda del Congreso, cargo que revalidó tras la constitución de las Cortes posterior a las elecciones generales del 10 de noviembre. Hasta el momento, compaginar esta responsabilidad con las que tenía en Podemos no había sido un problema. Ahora, estas fuentes aseguran que la parlamentaria ha "cumplido un ciclo" y prefiere dar un paso al lado en este sentido. Pero otras fuentes insisten en que nunca estuvo conforme con la decisión de prescindir de Calvente y Carmona. Un desacuerdo que mostró internamente, ya que públicamente nunca ha hablado sobre el tema.

Que no vaya a renovar cargo en la futura dirección es otra buena noticia para Iglesias. El 'paseo militar' que ya se preveía para Vistalegre 3 no para de confirmarse, al desprenderse de la última crítica que quedaba entre sus más cercanos. Y es que esta será la primera vez desde que existe el partido que Gloria Elizo no vaya a ser parte de una cúpula liderada por el ahora vicepresidente segundo del Gobierno. Un panorama que confirma el momento plácido que vive el secretario general, que renovará su puesto sin oposición y podrá hacer una lista a su medida sin tener que contentar ni a Anticapitalistas, que renunció a seguir formando parte de Podemos, ni a Íñigo Errejón, que ya está centrado en Más País.