La juez del 8-M archiva la causa contra Franco: no recibió las alertas sanitarias

La magistrada Carmen Rodríguez-Medel ha cerrado la causa abierta por prevaricación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, al no poderse demostrar que hubiera recibido la documentación de las autoridades sanitarias "que le trasladase de manera cierta, segura y técnica el riesgo de la proximidad física de eventos masivos para la transmisión del coronavirus", de acuerdo con auto dictado este mismo viernes. La instructora aclara que se trata de un archivo provisional y no libre, como pedía la Abogacía General del Estado, porque de las diligencias practicadas no ha quedado probado la comisión del tipo penal atribuido a Franco.

No obstante, la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid expone que entre los días 5 y 14 de marzo, el delegado del Gobierno "mantuvo una permanente inactividad jurídica" que se materializó en que no prohibió ninguna manifestación y que, incluso tras los anuncios de la Comunidad de Madrid de suspender la actividad educativa o las advertencias de la OMS, se continuó dando luz verde a los actos "sin exigir que se adoptara medida de precaucación alguna". La instructora mantiene pues, tras el análisis de la abundante documentación aportado al caso y las declaraciones celebradas esta semana, que las marchas celebradas aquellos días en la capital "supusieron indiciariamente un riesgo para la salud pública".

Ahora bien, Rodríguez-Medel aclara que no se puede seguir adelante con el procedimiento penal por falta de indicios y, pese a los vaivenes con la Abogacía del Estado desde el arranque del caso, le da la razón en lo relativo a las competencias de la Delegación. De este modo concluye que en las áreas funcionales, entre las que se encuentra Sanidad, la unidad de la Delegación depende "funcionalmente" del Minsiterio del ramo, es decir, del departamento que dirige Salvador Illa. Por contra, corresponde a la Delegación del Gobierno proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, que regularía la celebración de los actos celebrados en los primeros días de marzo.

Así pues, explica que en un lado de la balanza está el derecho fundamental de manifestación y en la otra la debida protección de la salud pública. En el caso que nos ocupa asegura que para poder hacer esa ponderación se hace necesario que Franco fuera conocedor del riesgo real de contagio. La juez matiza que no es suficiente "un conocimiento popular o un sentir común", sino "un conocimiento técnico sólido y suficiente como para restringir un derecho fundamental"; hecho que no ha quedado acreditado. "Se llega a la conclusión de que, en la horquilla temporal que nos ocupa, no tenía un conocimiento cierto, seguro y técnico de suficiente solvencia como para prohibir manifestaciones o concentraciones o exigir la adopción de medidas de precaución", reza el auto.

"Ha sido necesaria la instrucción"

Pese a este archivo, que puede ser recurrido en reforma en un plazo de tres días, la instructora defiende la investigación que tantas polémicas ha generado en el campo político y que incluso puso contra las cuerdas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por haber intentado acceder presuntamente al contenido del atestado de la Guardia Civil. La que fuera instructora del 'caso Máster' se remonta al auto de incoacción de diligencias del pasado 23 de marzo para reforzar su tesis inicial de que ha sido necesario realizar la instrucción para llegar a la conclusión de que Franco no tenía este conocimiento y que tampoco fue advertido por la autoridad sanitaria. A juicio de la instructora, esto tiene una "importancia decisiva" en el procedimiento porque la prevaricación administrativa exige dolo, es decir, que Franco supiera a ciencia cierta que con su actuación estaba poniendo en peligro la salud de los ciudadanos.