La mayoría de las familias españolas no nota la recuperación que vende Sánchez.

Más de un 70% de las familias españolas no ven todavía con claridad la “gran recuperación” que desde el Gobierno se anuncia tras la recuperación de la actividad tras la pandemia y el apoyo de los fondos europeos, según se deriva de los resultados de la encuesta de Dym para La Información con el polibarómetro del mes de octubre. Sólo un 7,4% de la población asegura que en su economía doméstica se han notado ya con claridad los efectos de esta vuelta a la normalidad económica, mientras que quienes aseguran que no han visto nada de eso se elevan hasta el 45,1% y quienes consideran que aún es poco son un 25,5% más. La percepción de que las cosas no han mejorado de forma notoria todavía es mayoritaria en los votantes de todos los partidos, incluidos los dos que conforman la coalición del Gobierno, con cerca de un 60%, una proporción que se eleva cuando se pregunta a los partidos de la oposición de centro derecha.

Otra de las grandes iniciativas económicas que se plantea el Ejecutivo de coalición y sobre la que no hay una opinión clara en la opinión pública es la limitación de los precios de los alquileres como solución al problema de la vivienda. Una mayoría del 54,9% de la población, según la encuesta de Dym, no cree que la norma vaya a servir para ese cometido, frente a casi un 30% que sí apuesta por ello. El restante 15,6% prefiere no opinar al respecto. En este caso, incluso más de la tercera parte de los votantes del PSOE y de Unidas Podemos, que son quienes han lanzado la iniciativa sobre el alquiler, tampoco cree que a nueva ley vaya a ser efectiva.

En línea con esa mala percepción que en la sociedad hay de algunas de las medidas que el Gobierno de Sánchez ha lanzado en plena época de aprobación de los Presupuestos, una gran parte de la población, el 56,6%, asegura que la idea de lanzar un bono cultural de 400 euros para los jóvenes que cumplan 18 años en 2022 “responde básicamente al interés electoral de la coalición”, más que al interés general de todos los españoles, opción que tan solo recibe un 23,2% de apoyo. Hay incluso un 50% de los votantes socialistas y un 47% de los de Unidas Podemos que lo ve más electoralista que beneficioso para la sociedad.

Del cannabis al peaje de las autovías

La encuesta de Dym repasa también el grado de aceptación que tienen otras de las medidas más mediáticas que desde Moncloa se han puesto en marcha en el último mes, sobre las que es muy difícil lograr el refrendo de una mayoría clara de la población. Por ejemplo, desde el punto de vista puramente económico, algo más del 40% de los encuestados está de acuerdo con imponer un impuesto mínimo del 15% sobre los beneficios de las empresas, una medida que no ve clara al más de la cuarta parte de la población.

El proyecto de ubicar fuera de la capital de España algunos organismos públicos de nueva creación tampoco es algo que tenga un apoyo claro de los ciudadanos. Apenas el 35% está de acuerdo y más de un 30% lo ve poco útil y no lo apoya, porcentajes que están muy cerca del 28% que lo ve con indiferencia. Esa percepción es la misma en el caso de la idea de legalizar y regular la distribución de cannabis.

En lo que la ciudadanía parece que puede poner pie en pared es a la hora de cobrar un peaje que sirva para pagar el mantenimiento de las autovías. En ese caso, que afecta muy directamente al bolsillo de los particulares y las familias, sí hay una mayoría de más del 70% de la población que está completamente en desacuerdo, frente a poco más del 16% que lo apoyaría.