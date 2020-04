La mitad de la población no confía en la gestión de Covid pero no cambia el voto

La mitad de la población española asegura que no confía en la gestión que el Gobierno de Sánchez está haciendo sobre el Covid, un hecho que no ha cambiado la intención del voto en el barómetro del CIS del mes de abril. Los ciudadanos consultados sobre el Covid se muestran en general satisfechos con las medidas de confinamiento y parón económico que se han tomado, pero más porque creen que no hay otro remedio, que porque los políticos lo hagan bien. Un 50% de los consultados creen que la estrategia del Gobierno del PSOE es mala o muy mala, mientras que no llega a esa mitad quienes la aprueban. El barómetro se permite incluso meter una pregunta sobre si la gestión habría sido mejor con Casado, algo poco habitual en este tipo de consultas del CIS, y un 46% estima que habría dado lo mismo.

El Gobierno ha aprovechado este barómetro adelantado con preguntas sobre intención de voto, que apenas cambian lo que ya se sabía (solo el PP logra dos puntos más, hasta el 21,1% de apoyo político frente al mes anterior) para incluir una serie de preguntas teledirigidas sobre el Covid-19 que confirman la consabida resignación de la población y su unidad en la lucha contra el virus, pero con un añadido especial: dos preguntas sobre la necesidad de que se llegue a un acuerdo de todas las fuerzas políticas tanto mientras dure la pandemia como después, algo que intenta corroborar la propuesta del Gobierno de coalición en este sentido, frente a las críticas de la oposición.