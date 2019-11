La mujer de David Flores reabre la guerra contra Rocío Carrasco en 'Sábado Deluxe'

La participación de Antonio David Flores en ‘GH VIP’ ha devuelto a la actualidad el conflicto que mantiene desde hace años con su exmujer, Rocío Carrasco. Este sábado ha sido Olga Moreno, su actual esposa, la que se ha sentado frente a Jorge Javier Vázquez para dar su versión. "No entiendo por qué Rocío Carrasco no habla con sus hijos", aseguraba al empezar la entrevista. "Me duelen mucho las críticas a Rocío Flores. No es agresiva"”, afirmaba sobre la hija mayor de Antonio David, quien "“ha tenido que ejercer como madre de su hermano desde pequeño".

La nula relación entre Rocío Flores y sus hijos ha abarcado gran parte de la conversación. "¿Cuál es el peor momento que has vivido con los niños?", preguntaba Belén Esteban a Olga, que ha afirmado que "han sido muchos" en estos años, un tiempo en el que ha pasado "mucho miedo". Jorge Javier Vázquez destacaba que Antonio David, hace 20 años, era de un hombre "muy echado pa’lante”, pero “ahora lo veo muy cabizbajo". "Mi marido ha sufrido mucho desde que le cargaron el cartelito de maltratador", ha confesado Olga.

Mira también Blanca Cuesta reaparece y evita hablar del juicio de Borja Thyssen por fraude fiscal

Con lágrimas en los ojos, la mujer del ex guardia civil ha relatado la complicada situación que vivieron cuando Rocío Carrasco lo demandó por malos tratos hace tres años. A pesar de que, a principios de este año, la demanda era desestimada, Olga Moreno afirma que "a mi marido le han cerrado todas las puertas para trabajar. ¿De alguna manera esta situación está perjudicando tu vida?", cuestionaba el presentador. "Sí, claro. La mía y la de mi familia", sentenciaba la entrevistada.

Los litigios legales entre la hija de Rocío Jurado y su exmarido también han salpicado a Olga, que, según ha contado a Jorge Javier, ha recibido "dos demandas de 300.000 euros". "No sé por qué me ha demandado, no la he leído. Sé que es por algo de la entrevista en la revista", añadía. Quizás por temor a nuevas demandas, la mujer de Antonio David reconocía “medir continuamente las palabras” en sus declaraciones.

Precisamente, la Justicia tiene mucho que decir en este conflicto que arrancó en 1999 con la separación de la entonces pareja. "Hay que pagar muchas demandas", reconocía Olga Moreno sobre los problemas económicos que atraviesan actualmente, aunque reconocer no tener miedo al futuro. "Los Flores son fuertes y nos levantamos seguros", aseguraba.