La oposición arremete contra Sánchez y le acusan de hacer 'cortina de humo'. 

La intervención pública sin preguntas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de este domingo en la que no ha anunciado ninguna medida para mitigar el aumento de los contagios por Covid-19 en España ha elevado la crispación entre la sociedad y, en especial, entre los políticos de las oposición. El anuncio este sábado de convocatoria de una Conferencia de Presidentes urgente para la próxima semana y la declaración institucional hicieron saltar todas las alarmas, que finalmente han quedado en papel mojado. Sánchez ha optado por 'echar los balones' fuera, dejando que sean los ejecutivos regionales quienes asuman una decisión ante el riesgo extremo por coronavirus.

A este respecto, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este domingo a Sánchez de haber realizado la declaración institucional de esta mañana "solo para justificar que ha viajado en Falcón a un asunto de partido", en referencia a su asistencia al Congreso Extraordinario del PSC. A través de su cuenta de Twitter, Abascal ha señalado que el presidente "habla y habla para no decir nada", una crítica realizada tras concluir la intervención de Sánchez, en la que ha fijado el encuentro telemático con los presidentes autonómicos para la tarde del 22 de diciembre.

Aunque a veces Sánchez habla y habla para no decir nada, solo para justificar que ha viajado en Falcon a un asunto de partido. https://t.co/VTyLxwU24D — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) December 19, 2021

En este sentido, el líder de Vox ha afeado así al presidente que solo haya convocado este anuncio realizado desde la Delegación del Gobierno en Cataluña para, a su juicio, "justificar" el haberse trasladado en el Falcon a la comunidad, donde, tras la declaración, ha participado en la clausura del Congreso Extraordinario del PSC en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), donde se ha ratificado a Salvador Illa como primer secretario.

"Hacer algo más"

Comparto el mensaje de prudencia y tranquilidad, pero un presidente del Gobierno debe hacer algo más. Desde hace semanas debería haber apostado por la prevención sin restricciones: test masivos, rastreos, refuerzo de la atención primaria y criterios únicos para toda España. — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) December 19, 2021

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también ha utilizado la red social del pájaro para cargar contra el mensaje de Sánchez, con quien si bien comparte la llamada a la prudencia y tranquilidad que ha intentado trasladar esta mañana, considera que el Gobierno central tiene "hacer algo más". "Desde hace semanas debería haber apostado por la prevención sin restricciones: test masivos, rastreos, refuerzo de la atención primaria y criterios únicos para toda España", ha apostillado la líder de la formación naranja.

Los liberales lo tenemos claro. La ciencia funciona, y con la tasa de vacunación en España, hoy urge:

🔸Seguir concienciando a favor de la vacuna

🔸Que las restricciones no sean nunca más la primera opción

🔸Garantizar oferta de tests de antígenos y reforzar la atención primaria — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) December 19, 2021

Desde el partido reivindican un plan nacional, tal y como llevan exigiendo desde "hace meses" con el fin de evitar "17 criterios distintos y cambiantes". "Aunque compartimos el elogio a la vacuna y la llamada a la calma, el Gobierno debe liderar, no dejar la gestión sólo a las CCAA e improvisar una reunión a las puertas de la Navidad", han apuntado. En su opinión, las restricciones "nunca deberían ser la primera opción", sino que habría que apostar por intensificar la concienciación sobre la vacuna, además de "garantizar la oferta de test de antígenos y reforzar la atención primaria".

Ley nacional de pandemias

De manera paralela, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha propuesto este domingo aprobar una ley nacional de pandemias que permita unificar criterios para que todas las comunidades puedan actuar "igual" ante la Covid-19. Lo ha dicho en el plenario del 14 Congreso Autonómico del PP Aragón, en Zaragoza, donde ha asegurado que "no tiene sentido" que en Barbastro (Huesca) la lucha contra el coronavirus sea distinta a la que se realiza en La Seo de Urgell (Lérida), para rematar diciendo que el el presidente "no ha aprendido nada" de la crisis sanitaria. "Podríamos dejar un legado en forma de leyes", ha aseverado, quien ha lamentado que "Sánchez vuelve a decir no a la cordura, al sentido común y a la ley de pandemias", añadiendo que "tenemos 17 Navidades distintas ¿No se podía prever que el 24 de diciembre es Nochebuena?". Asimismo, ha enviado un mensaje a la vicepresidenta, Yolanda Díaz: "Si sabe algo sobre la pandemia que lo diga ya".

En esta línea, el vicesecretario general del Partido Popular de Andalucía, Toni Martín, ha criticado este domingo respecto a la Conferencia de Presidentes que esperan "poco" de él en este encuentro porque "nunca ha venido a estas reuniones con soluciones para la pandemia, sino esperando que sean los presidentes autonómicos los que le digan lo que hay que hacer".