La plaza de Colón vuelve a teñirse de rojigualda en defensa de la Constitución

Una concentración celebrada este sábado en la madrileña Plaza de Colón ha clamado en favor de la defensa de la unidad de España con gran cantidad de banderas nacionales y con lemas de los asistentes como 'Viva España' y 'Con golpistas no se dialoga'.



La Fundación Denaes ha sido la organización convocante de esta concentración que tiene lugar un día después de la entrada en vigor de las medidas contempladas en la activación del artículo 155 de la Constitución.



A la concentración ha acudido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; el vicesecretario nacional de comunicación del PP, Pablo Casado y el alcalde de Alcorcón, David Pérez, entre otros.

Los manifestantes de todas las edades han abarrotado la plaza con banderas españolas al cuello o en la mano, y, algunas de ellas, con mensajes como unidad de España o "De todos".



Asimismo, han gritado al unísono consignas como "Puigdemont a prisión", "Con golpistas no se dialoga", "Viva la Policía Nacional", "Viva la Guardia Civil" o "No estáis solos"; al mismo tiempo que se ha cantado y bailado al ritmo de la música.



El presidente de Denaes, Santiago Rivas, ha asegurado que este viernes se ha visto cómo "los golpistas quieren destruir España".

"Lo que nuestros padres y abuelos construyeron durante tantos años... Quieren separarnos de nuestros hermanos catalanes pero no lo vamos a permitir. Viva España", ha indicado Rivas.



Una de las manifestantes, Charo de 60 años, ha señalado en declaraciones a Europa Press que está en esta concentración para apoyar al Gobierno y porque cree Cataluña "que merece estar dentro de la nación".



Marcos y Paula, de 23 y 29 años, han pedido a todos los jóvenes "que ayuden a cambiar el futuro de España". "Estamos aquí para apoyar a Cataluña, queremos que siga siendo nuestra", han defendido.



Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha declarado a los medios que participa en esta manifestación para "evitar que se consoliden los espacios de impunidad que están consolidando en estos momentos" ya que, a su juicio, en Cataluña se han perpetrado "los mayores delitos que podían cometer representantes públicos".



"A día de hoy a las 12 de la mañana es un escándalo y discriminación que estas personas sigan impunes. No aceptamos ningún tipo de solución que no sea la detención y su condena conforme al código penal español", ha criticado Abascal.



Asimismo, el presidente de Vox ha asegurado que "no basta sólo con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ni con elecciones en Cataluña"; sino que es necesario exigir a los representantes "que se garantice la condena de los culpables y que se restablezca la legalidad en Cataluña al precio que sea".