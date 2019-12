La Policía 'camufla' los antidisturbios para el Clásico en el operativo del procés

La Policía Nacional no se va a desentender de las protestas convocadas por Tsunami Democràtic con motivo del Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid. A pesar de que la seguridad y el operativo para garantizarla es competencia de los Mossos d'Esquadra, la dirección del cuerpo ha decidido reforzar a la unidad de antidisturbios de la región con entre 7 y 9 más, según confirman distintas fuentes policiales consultadas por La Información. Pero los agentes que ya han viajado a Barcelona o lo harán en las próximas horas no formarán parte de esa operación especial en torno al Camp Nou. De hecho, se les destinará como respaldo a la policía catalana 'camuflados' bajo el ala de la 'Operación Ícaro'. La misma que comenzó en octubre ante las protestas por la sentencia del procés.

Esto último es un ejemplo más de que todo lo que rodea al Clásico está marcado por la excepcionalidad. Y es que el papel de la Policía será secundario, ya que se ha reforzado el número de UIP por simple prevención ante posibles incidentes. De hecho, no actuarán salvo que así lo requieran los Mossos, que ya han diseñado un operativo en el que habrá implicados hasta 3.000 personas si se incluye a la seguridad privada del club catalán dentro del Camp Nou. Una cifra muy superior a la que se suele manejar normalmente en un Barça-Madrid, que siempre es declarado como partido de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia, y que incluso se acerca al plan extraordinario que se preparó para la Copa Libertadores de 2018 que se jugó en Madrid, donde hubo hasta 4.000 personas entre seguridad pública y privada.

De esta manera, habrá cerca de 400 policías antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía preparados para intervenir si así se lo requieren los Mossos a sus superiores. Un número de agentes marcado por la merma en las unidades de los UIP, que no alcanzan los efectivos habituales debido a la falta de personal que padecen. Circunstancia que han denunciado habitualmente desde sindicatos como JUPOL o CEP, al señalar que los grupos operativos que forman parte de cada unidad no alcanzan los 50 agentes. Según sus cálculos, en la actualidad hay unos 2.200 miembros de los equipos de intervención cuando el total debería estar más cerca de los 2.800.

Tsunami continúa su campaña

La decisión de la Policía Nacional de tener dispuestos a sus agentes preventivamente va a la par del aumento del apoyo que Tsunami Democràtic asegura estar consiguiendo. El número de autobuses que trasladará a sus simpatizantes desde distintos puntos de Cataluña continúa creciendo. Según los últimos datos del movimiento independentista, ya hay más de veinte viajes organizados que se reparten por las cuatro provincias catalanas. A eso le han sumado una campaña en marquesinas en varias ciudades catalanas. Pero no comprando los espacios a la empresa dueña de los mismos, sino sustituyendo los anuncios que había en los mismos por los de sus concentraciones del miércoles.

También han querido desmentir en las últimas horas que su objetivo sea impedir el partido si no se cumplen sus demandas, como la de exhibir una pancarta con el lema 'Spain, sit and talk' en las grades del campo. Según aseguran, esto ha sido una invención de la "prensa de Madrid", como señalaron en un mensaje lanzado desde su canal de Telegram. La idea que tienen es la de que el partido "se siga en todo el mundo", además de mostrar "la situación de excepcionalidad que vive Cataluña". Para lo que aseguraron "estar preparados", aunque no aportaron datos sobre si ya tienen previsto cómo mostrar su mensaje antes y durante el partido del miércoles.

La previsión de los Mossos solo contempla lo que ocurra fuera del estadio, ya que dentro toda competencia de seguridad corresponde al club que presidente Josep Maria Bartomeu. Los agentes desplegados para el operativo, que hasta finales de la semana pasada no sabían su cometido durante el mismo, centrarán especialmente su atención en dos cuestiones. Por un lado, están las manifestaciones en los cuatro puntos cercanos al estadio que ha convocado Tsunami. El otro tema importante es el desplazamiento de los equipos hasta el campo. Para evitar posibles problemas, se ha decidido que tanto Barça como Madrid partan del mismo sitio, como ha adelantado 'Mundo Deportivo'. Un punto que se establecerá en el Hotel Reina Sofía, muy cercano al Camp Nou.

Las fuentes policiales consultadas aseguran que todo está listo para contener las posibles acometidas de los más radicales de Tsunami. Las protestas están convocadas desde las 16 horas, cuatro antes de la hora prevista para el inicio del partido, por lo que se espera una tarde movida. Las dudas están en si finalmente habrá intentos de sabotaje en los accesos al estadio culé o en si se producirán escenas de violencia que motiven la intervención de los antidisturbios de los Mossos. Caso aparte es la invasión de campo, algo poco probable según la policía catalana. Pero que sería uno de los motivos que motivarían su entrada al campo para cargar y disuadir contra quienes intenten llevarlo a cabo.