El PSOE rechaza la última propuesta de UP: vicepresidencia y tres ministerios

Casi sin tiempo. Unidas Podemos ha realizado una propuesta de última hora: ocupar una vicepresidencia social y tres ministerios, uno de ellos el de Trabajo. A través de un comunicado enviado a los medios, el partido que dirige Pablo Iglesias ha asegurado que tiene "la voluntad de desbloquear la actual situación y construir un Gobierno de coalición progresista que aborde los grandes retos de nuestro país". Todo ello a apenas dos horas de que se celebre la votación de investidura en el Congreso de los Diputados.

El PSOE apenas se ha tomado tiempo para contestar: Ferraz no acepta la proposición de Unidas Podemos alegando que no cambia nada. Según fuentes socialistas, su grupo se mantiene en la fórmula que ya propuso a Unidas Podemos. "Recordamos que no hay carteras de primera y de segunda. Todas contribuyen a mejorar la vida de los ciudadanos y forman parte del Consejo de Ministros de España", dicen las mismas fuentes.

En el arranque de la mañana de este jueves, el desencuentro entre PSOE y Podemos era absoluto. La vicepresidenta Carmen Calvo acusaba a UP de tratar de hacerse con el Gobierno al completo mientras que Pablo Echenique se lamentaba de que se hubiesen suspendido las negociaciones. Lo cierto es que, entre medias, los equipos han seguido trabajando.

Mira también Qué pasa si no sale adelante la investidura

"Pese a que la responsabilidad e iniciativa para formar gobierno le corresponde a Pedro Sanchez, desde Unidas Podemos después de renunciar a los Ministerios de Estado y de que nuestro candidato diera un paso a un lado para facilitar el Gobierno de coalición, pensamos que es razonable poder participar del Gobierno en una proporción que, aunque menor a la que nos dieron los votos, nos permita contribuir a llevar a cabo políticas que mejoren la vida de la gente de nuestro país", han asegurado en el comunicado, que ya ha sido rechazado por el PSOE.

"En base a la última propuesta que el PSOE ha anunciado a través de los medios de comunicación hacemos la siguiente propuesta. Nuestra voluntad es contribuir desde el Gobierno a subir el SMI, asegurar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres y seguir recuperando la memoria democrática de nuestro país".

Para ello, el partido ha propuesto asumir las siguientes responsabilidades dentro del ejecutivo que presidiría Pedro Sánchez:

- Vicepresidencia de Derechos Sociales y de Igualdad con competencias para reformar el sistema de cuidados (educación 0-3) y dependencia, asegurar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres y los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles. La vicepresidencia se ocuparía además de los temas de memoria democrática.

- Ministerio de Sanidad y Consumo con competencias para asegurar una sanidad universal real y frenar las privatizaciones del sistema sanitario, así como garantizar el derecho a la eutanasia.

- Ministerio de Trabajo con competencias para subir el salario mínimo interprofesional y derogar la reforma laboral del PP en diálogo con los agentes sociales.

- Ministerio de Ciencia y Universidades con competencias para aumentar la financiación en ciencia e innovación al 2% del PIB a lo largo de la legislatura, articular una carrera investigadora digna y converger en la ratio de investigadores por habitante en la media europea. Además, bajar las tasas universitarias y aumentar las becas.