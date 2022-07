La zona cero del bono social: "Al pobre no le deberían subir los precios un 10%".

En San Cristobal, un barrio situado al sur de Madrid, también ha llegado el verano. El silencio habitual de primera hora de la mañana lo interrumpe un joven que escucha uno de los temas de reggaeton más sonados y los balonazos que pega un niño contra la pared de un bloque de edificios ocupado. Este es un lugar, como dicen sus vecinos, para el olvido. No solo porque cada dos semanas se limpie la basura que se acumula en las esquinas de sus calles, sino porque además están sufriendo en primera persona la desorbitada escalada de precios. "Yo el día 20 ya no tengo dinero. En mi casa vivimos al 'debe'. Lo que hay aquí (señala un pequeño carro con comida en su interior) es para todo el mes. En cuanto se acaba, toca pedir a amigos y familia. Pero en el barrio el 75% está así", expone un hombre que trata de consolarse por no ser un caso asilado.

Hace dos semanas, el Gobierno dio luz verde a su segundo decreto contra los efectos de la guerra en Ucrania tras un Consejo de Ministros extraordinario. Un paquete de medidas que -junto con el primero- alcanza un gasto para el Estado de 15.000 millones de euros. Así, además de prorrogar las medidas del anterior decreto, se anunciaron nuevas, como un futuro tributo a los beneficios extra de las eléctricas, el límite al precio de la bombona de butano o una ayuda social de 200 euros para las familias vulnerables. No obstante, fue este último anuncio el que más debate generó dentro del Consejo: los morados apostaban por un bono de 300 euros, mientras que el ala socialista instaba a rebajarlo. Lo que al final ocurrió.

"La ayuda de 200 euros es una payasada. Pedro Sánchez no se entera de nada. En mi casa vivimos cuatro, pero esta ayuda no la pueden pedir los que ganen más de 14.000 euros al año. Entre mi mujer y yo la superamos por poco... y no la podemos solicitar. Imagínate. Con el alquiler, el gas, la luz, el agua, el teléfono, la comida... ¿Tú crees que cuatro personas podemos vivir con eso? Al final, esa ayuda se la quedan los inmigrantes", comenta un vecino de la zona que ha mantenido durante toda la conversación la mirada perdida.

La zona cero del bono social: "Al pobre no le deberían subir los precios un 10%". Javier Leal

"Doscientos euros no me parece suficiente porque yo tengo un sueldo base de 500 euros", afirma una mujer de mediana edad que va acompañada de otra de una edad parecida. Son dos hermanastras que están paseando a su perra. Una de ellas no trabaja y la otra se dedica a la limpieza y al servicio de catering. "Estamos en números rojos desde el día 1. A mitad de mes nos suelen quedar 50 euros, pero el mes pasado nos quedaron solo 10. No te queda otra que comer a base de patatas fritas y huevos. Pero, claro, ahora la comida está subiendo cada vez más y la luz también... ese es otro poblemón. Nos cortaron la electricidad porque nos negábamos a pagar una factura de 78 euros, cuando nosotros no consumimos más que la tele", exponen.

"No deberían subir los precios un 10% a la gente que no puede mantenerse como nosotras. Lo peor de todo es que he estado muy cerca a mi edad, con 56 años, de ir a un comedor social (rompe a llorar). Además, todas las ayudas del Estado son muy difíciles de acceder. Para pedir un bono de la luz tienes que llevar un montón de cosas. La gasolina de mi coche no puedo ni pagarla, me envía mi novio un Bizum que antes era de 10 euros a la semana y ahora es de 30 euros. Yo cuando pienso en mi situación solo me pongo a llorar porque es muy triste todo. La vida es muy miserable", sentencia una de ellas.

"Tendrían que dar, por lo menos, una ayuda de 400 o 500 euros"

"Todo lo que sea darle al que no tiene me parece bien, pero estamos en una situación que yo creo que no tenga solución", afirma un joven de unos treinta años que está saliendo del portal de su vivienda. Una percepción que también comparte su vecino, que está asomado a la ventana. "Yo gano 600 euros al mes y con la compra me dejo 2o euros diarios. Con esos 200 euros solo me da para cinco días... no sirve para nada. Es pan para hoy y hambre para mañana".

Al fondo de esa calle, en un banco está sentada una mujer de una avanzada edad. Ella no puede solicitar la ayuda porque está jubilada, pero deja su opinión sobre lo que piensa de ella. "Esos bonos se los quedan siempre los inmigrantes, que la mayoría se lo gastan en borracheras, que lo veo yo desde mi casa. Yo sinceramente pienso que es una guarrería eso (la ayuda de 200 euros). Creo que tendrían que dar, por lo menos, 400 o 500 euros para que la gente pueda sobrevivir".