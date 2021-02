Lambán anuncia que padece un cáncer de colon: "Lo afronto con serenidad"

El Presidente de Aragón, Javier Lambán, acaba de comunicar que la semana pasada le fue diagnosticado un cáncer de colon en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza y "empezarán a administrarme el tratamiento correspondiente a partir de la semana que viene". Ha continuado asegurando que "no les oculto que una noticia de estas características produce un fuerte quebranto personal pero no obstante he de decir que he tratado de afrontarlo con la máxima serenidad".

El presidente ha continuado dando las gracias por tantos apoyos recibidos y asegura que "me tranquiliza el saber el buen hacer de los profesionales de la sanidad pública en cuyas manos me pongo de manera confiada". Conocida la hoja de ruta del tratamiento, lo que le obligará a alterar la agenda pública, "estoy en disposición de asumir mis funciones como presidente del Gobierno de Aragón incluso en una etapa así".

Así, el gobierno de Aragón, "con su presidente a su cabeza" seguirá a pleno rendimiento combatiendo la pandemia. "Esto no supone ningún mérito especial, hago lo mismo que otros muchos ciudadanos que afrontan esta misma enfermedad y siguen con su actividad ordinaria por su familia, por su trabajo, porque consideran que es su obligación o lealtad a su manera de ser o sentido del deber", puntualiza. Agradece las muestras de afecto y solidaridad y asegura que seguirá "esforzándome al máximo por no defraudar la confianza de los aragoneses".

El presidente tuvo que ser ingresado el pasado miércoles, 10 de febrero, al presentar un cuadro febril y quedó en observación para practicarle diversas pruebas por medio de las que se ha detectado la enfermedad. A Lambán le dieron el alta hospitalaria este domingo y esta mañana ha sido él mismo quien ha confirmado el diagnóstico en una comparecencia de prensa.