Las carteras ministeriales obstaculizan las negociaciones entre PSOE y Podemos

El proceso hacia el 'gobierno de cooperación' entre las formaciones de PSOE y Unidas Podemos se ha atascado en las carteras ministeriales. La causa reside en la negativa del presidente en funciones, Pedro Sánchez de incluir en los ministerios de su Ejecutivo a ningún cargo del grupo de Pablo Iglesias, según ha reiterado la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo este miércoles.

Dos días después del encuentro de ambos líderes en la Moncloa, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo ha recordado que los cargos de Unidas Podemos que pudieran unirse al nuevo gobierno quedarán fuera del Consejo de Ministros. Calvo ha explicado que Sánchez ofreció a Iglesias "algunos puestos de responsabilidad importante", pero ha matizado que estos no formarán parte del Consejo de Ministros.

Con respecto al estado de las negociaciones en todos los frentes, la vicepresidenta ha aseverado que, a la hora de llegar a un acuerdo, "todos tienen responsabilidades". Pero no ha querido revelar la causa de que su partido haya optado por la determinación de formar un gobierno 'monocolor', más allá de puntualizar que "hay que ceder, transigir y llegar a puntos intermedios".

En sus declaraciones, la vicepresidenta ha insistido en que la oferta de Sánchez se ubica en el marco de responsabilidades políticas y administrativas relevantes que no incluyen al Consejo, aunque no ha especificado qué tipo de puestos podrían quedar reservados a la formación 'morada'. Así, Calvo ha considerado que es el turno de Podemos para contestar "si le convienen o no a sus objetivos que sigamos trabajando en políticas socialistas progresistas".

Las conversaciones de los socialistas no se limitan al grupo de Iglesias, porque los diputados del PSOE y de Unidas Podemos no suman mayoría absoluta y lo que hace necesario contar con otros apoyos. Este respaldo se ha complicado tras el acuerdo de los socialistas navarros con los nacionalistas para dar la Presidencia del Parlamento de Navarra a Unai Uhalde, del PNV.

Aunque el presidente de UPN, Javier Esparza ha advertido de las consecuencias que esto puede acarrear para la investidura de Sánchez, que podría verse favorecida gracias a sus dos escaños en el Congreso, Calvo ha tratado de desvincular ambos ámbitos: "No tiene que ver Navarra con lo que podamos hacer en la investidura del presidente".