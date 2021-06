Las eléctricas suman cientos de litigios contra las normas que 'tocan' el negocio.

Los departamentos jurídicos de las grandes compañías eléctricas se han convertido en las últimas décadas en verdaderos hervideros de litigios contra todas las normas que los gobiernos de turno han establecido para regular el sector. Todo lo que se refiera a derechos económicos supone siempre un desacuerdo entre lo que estima el Gobierno y lo que calculan las empresas, un enfrentamiento que ha generado cientos de litigios por miles de millones de euros en los últimos quince años y que amenaza ahora con recrudecerse con el nuevo anteproyecto de ley que acaba de anuncia Teresa Ribera y que supone un golpe del orden de los 1.000 millones para el sector. Un somero análisis jurídico sobre la regulación revela que, solo en los últimos tres años, se han recurrido más de catorce normas de aplicación general en España, que multiplicadas por sus derivadas en regulaciones autonómicas y locales se multiplica por diez y pone en manos de los tribunales litigios millonarios que, por regla general, ganan siempre las empresas, aseguran las fuentes legales consultadas.

Si en 2018 los principales conflictos legales a nivel nacional se centraron en cuestiones como el plan de desarrollo de la red de transporte de la energía eléctrica 2015-2020, las obligaciones del Fondo Nacional de Eficiencia Energética o las reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de producción de energía eléctrica (el famoso ‘pool’ que marca el precio de la luz cada día), un año más tarde se recurrieron diversos aspectos económicos sobre cinco órdenes y cuatro circulares relativas a la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica. De hecho, fuentes técnicas del sector advierten que está guerra contra la retribución de la distribución mantiene parado el desarrollo del sector desde 2017, a la espera de aclarar los costes que se reconocen a este tipo de empresas, algo que no ha permitido desarrollar bien en los últimos años la inversión en nuevos puntos de acceso y que ahora es uno de los grandes problemas del desarrollo de las renovables.

Además de este problema que se arrastra desde hace un lustro, en el año de la pandemia tampoco paró la guerra legal entre sector y Administración, pero esta vez con normas como los puntos de acceso y conexión a redes de transporte y distribución de energía eléctrica o la actualización de “los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables”. Toda la regulación nueva que desarrolla las energías limpias y el autoconsumo es mirado con lupa desde las empresas, aunque en el sector advierten que se trata de una presión que sigue siendo de las corporaciones grandes, no de los nuevos operadores.

Otro de lo hitos legales que se mantienen en vilo es el litigio por la financiación del bono social desde 2014, con más de 500 millones de euros en juego por parte de las eléctricas, ganado en una sentencia del Supremo en el año 2016, pero que se ha enquistado ahora al reconocer el Constitucional el recurso de amparo a la Administración central para no tener que pagar ese dinero y mandar la cuestión al Tribunal de Justicia de la UE, que será quien dirima todo.

Además, en el sector eléctrico no sólo suele impugnarse la normativa o las resoluciones de naturaleza sectorial, sino también la de contenido tributario con implicaciones directas en el ejercicio de las actividades eléctricas. De hecho, una de las normas más recurridas por todos los operadores y productores del sector es la ley de medidas fiscales para los sostenibilidad energética del año 2012, que incluía el impuesto del 7% a la producción de la energía eléctrica, sobre el combustible nuclear, el almacenamiento de residuos radiactivos, el canon hidráulico o el céntimo verde, que afecta a las centrales de cogeneración. A ello se añaden regulaciones como los impuestos medioambientales de las CCAA, las tasas de ocupación de dominio público y hasta el Impuesto de Actividades Económicas, está recurrido por las comercializadoras por estar mal fijado el epígrafe.

La batalla está servida

De una forma o de otra, los asesores legales de las grandes compañías se preparan para una batalla legal que no dará comienzo hasta dentro de, al menos, un año, dado que “habrá muchas cosas que cambiar en el trámite de lo que, por ahora, es un anteproyecto de ley”. En cualquier caso, cuando esa normativa se vaya a desarrollar en forma de reales decretos de aplicación, órdenes, resoluciones, circulares o cualquier otro tipo de norma de menor rango, el recurso contra cualquier daño económico a las empresas estará servido, con el agravante de que se puede llevar incluso a Europa por una posible discriminación en los costes de la aplicación de la tecnología, que se compensan en la UE y con los que se acaba aquí al quitar los ‘windfall profits’, explican fuentes jurídicas especializadas.

En este escenario de enfrentamiento, los juristas de las eléctricas recuerdan con rapidez lo ocurrido hace apenas tres años, cuando todo el sector eléctrico en bloque recurrió ante el Tribunal Supremo la reforma eléctrica que había preparado el PP en el año 2013, con Alberto Nadal como secretario de estado de Energía, y que culminó su hermano Álvaro Nadal cuatro años después, con ligeros retoques. Sólo el recurso que se ganó en el Supremo sobre una orden de 2015 relativa a la retribución de las compañías distribuidoras a finales del 2017 supone pagar 2.690 millones más a compañías como Endesa e Iberdrola desde esa fecha y hasta 2039, una cantidad casi equivalente a la caída en bolsa del sector cuando se anunció la reforma.

El toma y daca jurídico de eléctricas y Gobierno ha tenido varios hitos que han marcado un antes y un después en la litigiosidad. Mucho antes de la reforma del PP, la retribución a las renovables que puso en marcha Zapatero en 2007 con Joan Clos en la cartera de Industria (el famoso RD 661/2007 sobre retribución a las renovables) estableció un sistema tan generoso de primas que disparó la demanda a diez veces más de lo previsto y tuvo que ser recortado de forma tajante apenas un año y medio más tarde por Miguel Sebastián, con la consiguiente avalancha de demandas a nivel nacional e internacional que todavía se arrastran. Solo en arbitraje internacional se estimaba un riesgo en juicios de más de 7.000 millones de euros, mientras en España, muchas empresas e inversores particulares se arruinaban al ver rotas las rentabilidades de su dinero de la noche a la mañana.

Desde el sector de las energías renovables, tanto eólica como fotovoltaica, recuerdan con dolor esos momentos, por el parón que supuso en la generación de este tipo de energías limpias, cuando España era en ese momento uno de los líderes de Europa en la materia. “Desde entonces caímos en reputación y en inversión y todo el mundo nos vió como un negocio especulativo, no de futuro”, asegura un técnico que lleva más de una década dedicado a la eólica y la solar. Los cupos anuales de inversión bonificada en renovables que se establecieron después pusieron orden en el sector, hasta que con el cambio de Gobierno llegó la reforma del PP y cambio de forma radical todas las reglas establecidas: la financiación del bono social, la moratoria nuclear, el fin de las centrales de carbón no rentables, el coto a los ciclos combinados por el elevado coste de generación que suponen la compra de derechos de CO2 (clave de la reforma actual), las primas millonarias a las renovables, etc. Esa “hectombe” regulatoria en palabras de algunos directores jurídicos de las eléctricas provocó una avalancha de recursos de todo tipo que se arrastran hasta la actualidad.